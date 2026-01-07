¿Día libre en tu cumpleaños? Así va la iniciativa que busca darte descanso o pago doble en México

Una nueva iniciativa presentada en la Cámara de Diputados podría cambiar la forma en que se celebra el cumpleaños en el ámbito laboral en México. La propuesta plantea que las personas trabajadoras tengan derecho a descansar con goce de sueldo el día de su cumpleaños o en caso de laborar, recibir pago doble adicional.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de Morena, Armando Corona Arvizu y propone una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de reconocer esta fecha como un beneficio laboral que contribuya al bienestar y equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

¿Qué contempla la iniciativa del “cumpleaños laboral”?

De acuerdo con el proyecto legislativo, el día del cumpleaños del trabajador podría considerarse como una jornada no laborable con goce de sueldo, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Entre los puntos principales destacan:

• El trabajador podrá tomar el día libre con pago íntegro.

• Si decide trabajar, el patrón deberá pagar el salario normal más un pago extraordinario doble.

• Será necesario avisar con al menos 15 días hábiles de anticipación la intención de tomar el día de descanso.

• El beneficio aplicaría a trabajadores con mínimo seis meses de antigüedad.

• En caso de no cumplir con ese periodo, se plantea un permiso proporcional con goce de salario.

¿Qué pasaría si el patrón no respeta este derecho?

La iniciativa establece que negar el descanso o el pago correspondiente sin causa justificada podría considerarse una infracción, lo que abriría la puerta a sanciones conforme a la legislación laboral vigente.

¿Ya es un derecho obligatorio?

Por ahora, no. La propuesta aún se encuentra en análisis y discusión dentro del Congreso. Para que sea obligatoria, deberá ser aprobada por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué dice la ley actualmente?

En la legislación vigente, el cumpleaños no está reconocido como día de descanso obligatorio. La Ley Federal del Trabajo únicamente contempla los feriados establecidos en el artículo 74, como el 1 de enero, 1 de mayo o 16 de septiembre, los cuales sí generan pago extra en caso de trabajarse.