El huevo: ingrediente versátil y nutritivo

Huevo

Actualmente se conocen alrededor de 100 formas de preparar un huevo. Y es precisamente de ahí de donde surge una creencia popular culinaria que dicta que los 100 pliegues del gorro de un chef simbolizan el mismo número de opciones para cocinar un huevo.

Dicho alimento alimento también es muy versátil por sus múltiples propiedades como ingrediente, entre las cuales destacan:

Espumante

Adhesiva

Aglutinante

Clarificante

Coagulante

Gelificante

Colorante

Emulsionante

Anticristalizante

Aromatizante

Asimismo, los beneficios nutricionales que tiene como consecuencia de su alto contenido en proteínas es la contribución al aumento de la masa muscular, el apoyo a la pérdida de peso, el control de la presión arterial y la salud ósea.

Su gran cantidad de luteína y zeaxantina, es beneficiosa para las mujeres embarazadas, al igual que para la salud visual. Sin olvidar que también tiene vitaminas: B12, A, D y E y minerales: hierro, selenio y ácido fólico.

En el caso de producción y comercialización, México cuenta con el potencial de ser autosuficiente y entregar productos frescos en cualquier momento.

En el 2024, la oferta nacional de huevo para plato fue de casi 3.3 millones de toneladas, de las cuales 54 por ciento fueron originarias del estado de Jalisco.