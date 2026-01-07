Habrá beca para alumnos bajacalifornianos en situación vulnerable: Marina del Pilar

UABC El Gobierno de Baja California anunció una nueva beca para estudiantes vulnerables de la UABC. (Especial)

¿Ya conoces Corazón de Cimarrón? Se trata de una nueva beca, la cual está enfocada en garantizar los estudios de la población vulnerable de la Universidad Autónoma de Baja California.

La gobernadora de la entidad, Marina del Pilar, anunció este miércoles que, a través de esta beca, se destinan más de 134 millones de pesos para el 30 por ciento del alumnado de licenciatura de la referida casa de estudios.

“Antes a nuestros jóvenes los señalaban y los estigmatizan; hoy decimos algo distinto, son el presente de Baja California y tienen derecho a un futuro con oportunidades”, enfatizó Del Pilar.

Por su parte, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, aseveró que en en esta universidad siete de cada diez alumnos, son la primera generación de su familia en alcanzar la educación superior, representando un factor de cambio decisivo para romper con los círculos de desigualdad.

“De nueva cuenta muchas gracias gobernadora por este gran apoyo que va directo a los bolsillos de las familias, porque anteriormente las cuotas de inscripción y reinscripción eran un gasto de las familias bajacalifornianas”, reconoció el rector de la casa de estudios.

La beca Corazón de Cimarrón, es un apoyo que habían estado buscando desde la Universidad, ahora ya es una realidad en Baja California, declaró el rector de la UABC.

¿Cómo se podrá solicitar la beca Corazón de Cimarrón?

La beca se solicitará en línea, a partir del viernes 9 de enero, al ingresar al portal de sistema de pagos, aparecerá un botón para aceptar el apoyo Corazón de Cimarrón, tanto para alumnado de nuevo ingreso y reingreso en situación vulnerable.

Para más detalles las y los interesados pueden consultar la convocatoria en la página oficial de la Universidad Autónoma de Baja California.

Entre los requisitos para adquirir la beca Corazón de Cimarrón se halla, además de ser estudiante de la casa de estudios, responder un cuestionario para demostrar vulnerabilidad económica.

Y anuncian nuevo hospital universitario

El rector también mencionó que con el apoyo del gobierno del Estado, Baja California contará con el primer Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido en México, que se ubicará en Mexicali dentro de la Facultad de Odontología de la UABC.

Este hospital contará con una inversión estimada de 52 millones de pesos y formará parte de un paquete de más de 103 millones de pesos destinados a infraestructura universitaria, que incluye la ampliación de la Facultad de Medicina y Psicología en el campus Tijuana, con una Clínica de Especialidades que permitirá atender a 150 estudiantes adicionales de Medicina, Psicología y Nutrición.