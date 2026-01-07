“No es miedo, es cautela”: Ignacio Mier sobre freno a ingreso de tropas de EE.UU a México

Ignacio Mier con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Foto de Archivo (Especial)

La bancada de Morena en el Senado no teme a la llegada de militares de Estados Unidos a territorio nacional como estaba previsto para este 19 de enero, luego de lo que sucedió con Venezuela donde fuerzas del gobierno de Donald Trump atraparon a Nicolás Maduro, y el freno que se aplicó a esa medida en la Cámara Alta, fue más bien por “cautela”.

El vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier rechazó que haya temor tras los hechos en Venezuela, y explicó que se decidió frenar esa autorización para la entrada de tropas estadounidenses a nuestro país por “prudencia” y para hacer las cosas bien sin precipitarse.

“No es miedo, es cautela, es cuidado. Hay que hacer las cosas bien, sin precipitarnos. Estábamos regresando del año nuevo, era el 5 de enero cuando se había convocado y entonces decidimos aplazarlo ocho días para lograr los entendimientos”, aseveró

-- Pero, ¿por qué cuidado? ¿Por qué la cautela, senador? Si se trata de una solicitud que envía la presidenta de la República.

--Porque la política implica prudencia, implica cautela y entendimientos y si no lo hacemos nos podemos precipitar y no queremos hacerlo.

-- Precipitar ¿en qué sentido?

--- No nos habíamos reunido con el resto de los Grupos Parlamentarios, justificó

Estaba previsto que la Comisión Permanente aprobará la realización de un periodo extraordinario para el 13 de enero a fin de que el Senado autorizara el ingreso de militares de Estados Unidos a partir del 19 de este mes y hasta abril próximo a fin de capacitar a tropas mexicanas.

La solicitud es para el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, para que participen en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

El evento se realizaría en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, el cual que se desarrollará en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

El morenista aseveró que si se dará autorización al ingreso de tropas estadounidenses y pese a que la fecha que contiene el dictamen es el 19 de enero, Mier Velazco aseguró que no hay plazos fatales para esa aprobación.

“No hay tiempos fatales porque es un periodo que inicia el 19 y termina hasta el mes de abril”, consideró

El morenista explicó que este lunes se reunirán los grupos parlamentarios del oficialismo para determinar el proceso a seguir y abrir el periodo extraordinario a fin de aprobar ese ingreso.

--¿Sí van a dar la autorización?

-- Sí, lo tenemos que hacer, claro, porque forma parte de los acuerdos que se tienen de manera bilateral con los Estados Unidos.