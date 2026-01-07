Profeco monitoreó más de 24 mil productos durante operativo Día de Reyes 2026

Operativo "Día de Reyes 2026"

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este miércoles que realizaron acciones de verificación y vigilancia ”Día de Reyes 2026” en el que se monitorearon 24 mil 350 productos y se realizaron 532 visitas de vigilancia. Sumado a esto, el personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país proporcionó 430 asesorías a las personas consumidoras que lo requirieron.

Al visitar establecimientos con venta de productos y servicios con más demanda en esta temporada, como panaderías, jugueterías, tiendas de autoservicio, departamentales, mercados y restaurantes, entre otros, la procuraduría colocó 3 mil 505 preciadores y 839 decálogos de los derechos de las y los consumidores en áreas de mayor afluencia.

El operativo tuvo como objetivo vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad y Normas Oficiales Mexicanas, para observar que se respetaran los precios, promociones y garantías; brindar la información clara y veraz; y prohibición de prácticas abusivas o discriminatorias.

Asimismo, la Profeco invita a la población a denunciar cualquier inconformidad con los productos o servicios pagados a través de sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial o mandar correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.

