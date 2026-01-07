Publicación de Convocatoria UNAM 2026: fechas para licenciatura y bachillerato (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México publicó el Calendario 2026–2027 para el primer ingreso a nivel licenciatura y bachillerato.

Aquí te compartimos las fechas de registro, el periodo de entrega de documentación y la fecha de aplicación del examen de selección.

También te compartimos las fechas clave para ingresar la documentación necesaria para el ingreso a nivel licenciatura, ya sea por Pase Reglamentado o mediante el concurso de selección.





Ingreso licenciatura UNAM concurso 2026: fechas clave

La Universidad Nacional Autónoma de México publicará el 12 de enero de 2026 la convocatoria de ingreso a nivel licenciatura, tanto para el sistema escolarizado como para las modalidades Abierta y a Distancia del SUAyED.

Sin embargo, dio a conocer las fechas para el ingreso a nivel licenciatura por Concurso 2026.

Es importante tomar en cuenta las fechas para realizar en tiempo y forma el proceso de ingreso a licenciatura, ya que los periodos de registro son improrrogables.

Evita contratiempos y realiza cada paso dentro del plazo establecido.

A continuación, te compartimos las fechas clave para el ingreso a la licenciatura en la UNAM para el Concurso 2026. ¡Te deseamos mucho éxito en tu examen de selección!

El registro de aspirantes para acceder a la Máxima Casa de Estudios se llevará a cabo en línea del 23 de enero al 3 de febrero de 2026.

Una de las fechas más importantes será del 20 de mayo al 7 de junio de 2026, periodo en el que se aplicará el examen de selección para el ingreso a nivel licenciatura.

La publicación de resultados está programada para el 17 de julio de 2026, una fecha clave para miles de jóvenes que buscan ingresar a alguna de las 133 licenciaturas que ofrece la UNAM.





Ingreso a nivel bachillerato UNAM por ECOEMS: fechas clave

La UNAM publicará la convocatoria de ingreso a nivel bachillerato el 13 de febrero de 2026. El registro de aspirantes será completamente en línea del 17 de marzo al 14 de abril de 2026.

La aplicación del examen en línea se realizará los días 20, 21, 27 y 28 de junio de 2026. La publicación de resultados, donde los aspirantes conocerán si obtuvieron un lugar en el plantel donde realizaron su examen de admisión, está confirmada para el 18 de agosto de 2026.





Ingreso a la UNAM 2026: fechas para la documentación

Para el ingreso a licenciatura por Pase Reglamentado, la entrega de documentación se llevará a cabo por Internet del 21 al 31 de julio de 2026.

De igual forma, la documentación para el ingreso a licenciatura por Concurso de Selección, con bachillerato UNAM, se realizará por Internet en esas mismas fechas.

En cuanto al Sistema Incorporado a la UNAM, Segunda Carrera, Cambio de Plantel, Cambio de Sistema y Cambio de Modalidad, las fechas para el ingreso de documentos serán del 20 al 24 de julio de 2026, y el proceso se realizará en línea.

La documentación para el ingreso a nivel bachillerato de la UNAM será del 18 al 21 de agosto de 2026, vía Internet, y el inicio de clases está programado para el 31 de agosto de 2026.

Ingreso a nivel licenciatura SUAyED concurso noviembre 2026: fechas clave

La publicación de la convocatoria para el concurso de las Modalidades Abierta y a Distancia (SUAyED) que la UNAM ofrece como segunda vuelta será el 31 de agosto de 2026.

El registro de aspirantes por Internet se realizará del 10 al 18 de septiembre, mientras que la aplicación del examen se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre.

La publicación de resultados del Concurso de Selección Noviembre 2026 SUAyED (modalidades Abierta y a Distancia) será el 3 de diciembre de este año.

Te recomendamos anotar las fechas indispensables para la realización del registro para acceder a alguno de los niveles educativos de la Universidad Nacional, además de prepararte activamente para la presentación de tu examen de selección.

Mucha suerte, te deseamos un feliz ingreso a la Máxima Casa de Estudios.