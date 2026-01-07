Regreso a clases SEP 2026: nuevas fechas, calendario escolar y estrategias para ahorrar en lista de útiles

Este inicio de año trae ajustes interesantes para los alumnos en México. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el calendario escolar 2025-2026 trae modificaciones importantes que debes conocer:
- Los docentes volvieron a actividades el 7 de enero de 2026, mientras que los estudiantes se incorporan escalonadamente entre el 9 y el 12 de enero para preescolar, primaria y secundaria.
- En algunas instituciones de educación superior, como universidades con calendarios propios, los periodos de retorno pueden extenderse hasta el 21 de enero.
Este modelo permite primero que el personal docente organice actividades, ajustes de aulas y estrategias pedagógicas antes de que ingresen los estudiantes, lo que representa un orden didáctico más claro para empezar con todo.
Calendario escolar 2025-2026: días clave para tus vacaciones familiares
Más allá del regreso a clases, es fundamental conocer los días en que no habrá clases para organizar viajes, tareas familiares o eventos importantes.
Días sin clases escolares en 2026
La SEP programó varios periodos de descanso durante el primer semestre del 2026:
- 3 de febrero: descanso oficial
- 17 de marzo: conmemoración de Benito Juárez
- 1 de mayo: Día del Trabajo
Estos “puentes” ayudan a las familias a planear viajes o tiempos de descanso sin afectar la asistencia escolar.
¿Dónde comprar útiles escolares baratos sin desbalancear tu bolsillo?
Uno de los dolores de cabeza cada inicio de ciclo es la lista de útiles escolares. Para que no te tome desprevenido, aquí van opciones inteligentes:
Lugares con precios accesibles para comprar la lista de útiles en la Ciudad de México
En el Centro Histórico de la CDMX, zonas como Mesones, entre Talavera y Pino Suárez, concentran papelerías que manejan ofertas muy competitivas para artículos escolares, desde cuadernos hasta mochilas completas.
Además, puedes encontrar opciones en mercados tradicionales como:
- Calle Moneda con Regina
- Correo Mayor
- Mercado de Granaditas
- Mercado Sandino
Comparar precios entre locales puede marcar una gran diferencia en tu gasto final.
Tips para hacer rendir tu presupuesto en el regreso a clases
- Compara marcas y calidades antes de comprar
- Prioriza artículos reutilizables del ciclo anterior
- Aprovecha ferias escolares y promociones en tiendas especializadas
- Saca provecho de programas de apoyo educativo o becas escuelas
Con planificación y búsqueda inteligente podrás ahorrar sin renunciar a lo que tus hijos realmente necesitan.
El regreso a clases 2026
Mientras algunos niveles ya están de lleno en el salón, otros están calibrando la logística escolar del año. Cada institución suele publicar su calendario específico, por lo que te recomendamos consultarlo para saber fechas de exámenes, consejos técnicos y periodos vacacionales locales.