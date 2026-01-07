SEP presenta el Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026

El titular de la SEP informó que este Plan Integral se llevarán a cabo en 202 acciones

Este miércoles el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó el Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, mismo que tiene el objetivo de cumplir 202 acciones este año.

En beneficio de los jóvenes se planea la apertura de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones y la construcción de 130 Ciberbachilleratos, lo que permitirá disponer de 65 mil 400 espacios para evitar la deserción escolar.

Delgado detalló que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se llevarán a cabo 90 acciones que contemplan la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 Ciberbachilleratos, con el objetivo de crear 30 mil lugares adicionales en la entidad y, con ello, contribuir a alcanzar en 2026 un total de 95 mil 400 nuevos espacios para las y los jóvenes.

De acuerto con el secretario de Educación los 20 bachilleratos que se construirán este año se ubicarán en Tijuana, San José del Cabo, Ciudad Juárez, La Paz (Baja California Sur), Hermosillo, Culiacán, Pesquería, General Escobedo, Reynosa, Celaya, Chicoloapan, La Paz (Estado de México), Valle de Chalco, Acapulco, Tlalpan, Calakmul, Playa del Carmen, Cholula, San Luis Potosí y Xochitepec.

En 2026 atenderá a 6 mil 92 planteles de bachillerato, con una inversión social de 4 mil 556 millones de pesos como parte del programa La Escuela es Nuestra (LEEN). Agregó que en 2025 se benefició a 6 mil 317 escuelas de este nivel, con una inversión de 4 mil 576 millones de pesos.

En materia de becas, durante este año se beneficiará a 4 millones 94 mil 419 alumnas y alumnos, con una inversión de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos gracias a la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

Sobre las 88 acciones previstas para 2025, informó que, de los 20 nuevos bachilleratos, dos ya fueron concluidos y se construyeron en Tecámac y Reynosa, mientras que los 18 restantes se entregarán en febrero. De las 33 ampliaciones, señaló que nueve ya concluyeron; 17 finalizarán en enero; cuatro en febrero; dos en marzo y una en julio. En lo que respecta a las 35 reconversiones de secundarias, indicó que 13 ya concluyeron, seis finalizarán este mes, 10 en febrero, dos en marzo y una en abril.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora expuso que los nuevos Ciberbachilleratos fueron diseñados para atender comunidades pequeñas y rurales y que estos centros escolares ofrecerán a las y los estudiantes, además de las materias curriculares, actividades culturales y deportivas, lo que favorecerá su permanencia en la escuela, el fortalecimiento de la convivencia y la adquisición de habilidades para la vida.