Sheinbaum afirma que envío de petróleo a Cuba es ayuda humanitaria y parte de la política exterior de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el envío de petróleo a Cuba forma parte de una acción legal, histórica, humanitaria y transparente dentro de la política exterior del país, y negó que la cantidad suministrada haya aumentado respecto a lo que se enviaba anteriormente.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a informes de medios estadounidenses que señalaban que, tras la detención de Nicolás Maduro, México se habría convertido en el principal exportador de petróleo hacia la isla, aumentando el volumen suministrado —del 44 % al 56 % de las importaciones cubanas—. Sheinbaum afirmó que esos señalamientos son inexactos y reiteró que los niveles no superan lo que históricamente se ha entregado.

La presidenta explicó que la asistencia energética se realiza en el marco del marco legal mexicano, como ejercicio de soberanía y continuidad de compromisos bilaterales con Cuba que han existido por décadas, independientemente del partido político en el poder. Subrayó que el apoyo no es una práctica nueva.

Sheinbaum adelantó que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentará cifras detalladas sobre los volúmenes de barriles enviados y los precios de mercado aplicados, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya entregó un reporte con antecedentes de acuerdos energéticos alcanzados por gobiernos anteriores.

Como parte de la contextualización histórica, la presidenta recordó que México ha mantenido cooperación energética con Cuba desde hace décadas, incluyendo inversiones para la modernización de la refinería de Cienfuegos en 1994 y asistencia técnica de Pemex a la petrolera estatal cubana CUPET desde 2012. También mencionó que en 2013 se condonó gran parte de la deuda histórica de Cuba con Pemex.

Sheinbaum aclaró que, por ahora, no tiene planeado un viaje oficial a Cuba, y reafirmó que la relación entre ambos países se basa en una historia de apoyo y solidaridad, y no en una situación novedosa o extraordinaria