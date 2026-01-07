Sheinbaum designa a Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

“Lo puedo decir porque ya fue aprobado el beneplácito; va a Gran Bretaña, a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado”, afirmó la mandataria.

La decisión deberá ser avalada por el Senado de la República, en el marco de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, como lo establecen los artículos 76 y 89 de la Constitución. Sin la aprobación legislativa, la persona designada no puede tomar posesión del cargo.

Sheinbaum adelantó que en los próximos días se anunciará la fecha en la que se analizará el caso de Gertz Manero y, en caso de cumplir con los requisitos indispensables, será nombrado representante diplomático del país en Londres.

El pasado noviembre, Alejandro Gertz Manero renunció a su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y fue sustituido por Ernestina Godoy Ramos, quien fungió como fiscal de la Ciudad de México en la administración anterior.

Ante los medios de comunicación, la presidenta aseguró que su decisión está basada en “un reconocimiento por el trabajo que ha hecho y un acuerdo mutuo”.

Al ser cuestionada sobre la designación de un político sin experiencia previa en la carrera del Servicio Exterior Mexicano, Sheinbaum respondió que la ley no prohíbe que personas ajenas al cuerpo diplomático ocupen el cargo, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales.