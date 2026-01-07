Sheinbaum recibe a embajadores y cónsules en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum Pardo dirigió un mensaje a las y los representantes de México en el exterior

La tarde de este 7 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum y el Canciller Juan Ramón de la Fuente, recibieron en Palacio Nacional a los representantes de México en el exterior.

En esta reunión, la mandataria nacional dirigió un mensaje relativo al momento de transformación histórica que vive el pueblo mexicano, así como los objetivos a seguir en 2026.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó las actividades que se realizaron durante los tres días de sesiones de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026, que tuvo lugar del 5 al 7 de enero.

Entre las prioridades de las representaciones para este año, destacan el continuar fortaleciendo la protección y asistencia consular, proyectar en el exterior los logros de la transformación de la vida pública nacional y refrendar nuestra postura ante el mundo, como un país que se guía por sus principios constitucionales.