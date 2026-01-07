TUA 2026 en México: descubre cuánto pagarás por volar desde los principales aeropuertos y cómo te impactará realmente

Empecemos por explicar qué es la TUA: la Tarifa de Uso de Aeropuerto es un cargo que todos los pasajeros deben pagar con la finalidad de poder usar las instalaciones aeroportuarias mexicanas, desde el check-in hasta el abordaje del avión, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Aunque a veces el monto pasa desapercibido, esta tarifa puede representar una parte importante del costo total de un vuelo, y entenderla te ayudará a planear mejor tu presupuesto vacacional o de fin de semana.

¿Cuánto costará la TUA en 2026 según el aeropuerto?

De acuerdo con algunos datos de simulación y cifras oficiales, estos son los costos aproximados de la TUA para este 2026 en los aeropuertos más relevantes del país:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

TUA nacional: $537 pesos aproximadamente

aproximadamente TUA internacional: $1,020 pesos aproximadamente

El aeropuerto más transitado de México tiene una de las tarifas más altas del país, y aunque la cifra puede variar ligeramente según el tipo de cambio, esta es una buena referencia si planeas volar desde la capital.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

TUA nacional: $266.62 pesos aproximadamente

aproximadamente TUA internacional: $481.515 pesos aproximadamente

El AIFA mantiene tarifas más accesibles que otros aeropuertos, lo que lo convierte en una opción interesante si la ruta y disponibilidad de vuelos se acomodan a tus planes.

Otros aeropuertos importantes a nivel nacional

Monterrey (AIM): $600 pesos nacional / $1,115 pesos internacional

$600 pesos nacional / $1,115 pesos internacional Los Cabos: $655 pesos nacional / 1,404 pesos internacional

$655 pesos nacional / 1,404 pesos internacional Guadalajara: $665 pesos nacional / $1,404 pesos internacional

$665 pesos nacional / $1,404 pesos internacional Toluca: $492 pesos nacional / $673 pesos internacional.

Estas cifras se derivan de simulaciones con base en los precios publicados oficialmente para 2026.

¿Cómo se establece el costo de la TUA y por qué sube cada año?

La actualización anual de la TUA está supervisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual analiza variables como la inflación, costos de operación y, en algunos casos, el tipo de cambio en el caso de tarifas expresadas en dólares.

En aeropuertos como el AICM, esta tarifa incluso se ha utilizado para financiar pagos de bonos y proyectos de infraestructura.