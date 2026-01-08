En el último mes del 2025, se perdieron 320,692 puestos de trabajo

Comportamiento del empleo en diciembre 2025 En el reporte mensual del IMSS, respecto al comportamiento de trabajadores afiliados al instituto, se reportó que en diciembre pasado se perdieron 320,692 puestos de trabajo, por un ajuste estacional característico en fin de año (Crisanta Espinosa Aguilar)

El mercado laboral formal en México registró en diciembre pasado un retroceso en la generación de empleos a nivel nacional, con la pérdida de 320,692 puestos de trabajo, ajuste estacional que caracteriza al cierre de cada año.

En el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de puestos de trabajo afiliados al instituto, correspondiente al mes de diciembre del 2025, resaltó que al corte del último día del año, se tuvo el registro de 23 millones 895,124 trabajadores afiliados al instituto, cifra que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Al tomar en cuenta únicamente puestos de trabajo, el registro ante el IMSS es de 22 millones 517,076 puestos, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de diciembre, de los cuales el 86.9% corresponden a empleos permanentes, equivalentes a 19 millones 565,620, empleos, convirtiéndose en la mayor afiliación para un mes de diciembre y 13.1% trabajos eventuales.

El Seguro Social resaltó que “con esta cifra, en diciembre, la variación mensual es de -320,692 puestos, que equivale a una tasa mensual de -1.4%, cifra que se convierte en la segunda caída más baja de los últimos 10 años en términos absolutos y la más baja en términos relativos, sin considerar la pandemia”.

Sin embargo, el instituto enfatizó que en los últimos 12 meses se observó un crecimiento de 278,697 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.3%.

Por lo que se refiere a los sectores económicos con el mayor avance relativo anual en la generación de empleos, fueron, en primer lugar el de transportes y comunicaciones con 13.7%, seguido de comercio con 3.1% y el sector de electricidad con 2.1%, en tanto que por entidad federativa destacan con la mayor creación de empleos: Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México con aumentos anuales mayores a 5 por ciento.

Es importante mencionar que al cierre del pasado 31 de diciembre se tuvieron registrados a un millón 29,280 patrones, con una variación mensual negativa de –6,830 patrones registrados, correspondiente a una tasa de –0.7%, lo cual se destacó, se debió a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.

Asimismo, se subrayó que además de los trabajadores afiliados al instituto, al cierre del mes de referencia se contabilizaron a un total de ocho millones 394,595 personas afiliadas al Seguro Facultativo, a través del cual cuentan con los servicios médicos del instituto.