Identificación y hasta datos biométricos para hacer transferencias o retiros a partir de julio 2026

Identificación y datos biométricos para hacer transferencias o retiros a partir de julio 2026

A partir del 1 de julio de 2026, todos los bancos del país deberán exigir identificación oficial vigente y la verificación de datos biométricos para ciertas transferencias, depósitos y retiros en efectivo.

Esto como parte de una iniciativa liderada por la Asociación de Bancos de México (ABM) con el objetivo de elevar la seguridad financiera y alinearse con estándares globales de prevención de fraude y lavado de dinero.

¿Qué operaciones bancarias requieren identificación y biometría?

Las condiciones en que se exigirá la identificación y el uso de biometría son claras:

Retiros en efectivo por montos mayores a 140 mil pesos .

por montos mayores a . Depósitos en efectivo superiores a 140 mil pesos .

superiores a . En algunos bancos, operaciones en ventanilla donde aún se maneje efectivo.

Esta medida busca evitar fraudes con cuentas falsas y suplantación de identidad que se han visto en otros contextos, tanto en México como en países que han implementado sistemas biométricos para transacciones importantes.

¿Por qué están impulsando estas reglas?

Según las autoridades bancarias, la nueva obligación responde a una mezcla de razones que tienen más que ver con seguridad que con papeleo:

Combatir fraudes y suplantación de identidad

Reducir asaltos vinculados a movimientos grandes de dinero

Fortalecer la prevención de lavado de dinero

Aunque no es un requisito en todos los casos, algunos bancos podrían extender esta verificación a otras transacciones digitales para reforzar aún más la seguridad.

¿Qué pasa si no llevas tu identificación o biometría?

Si intentas hacer un retiro o depósito que supere los 140 mil pesos sin la documentación requerida:

El banco negará la operación

Se registrará la transacción como no concluida

Tendrás que reprogramarla cumpliendo con los requisitos

No es una multa automática, pero sí un freno que puede arruinar tus planes si no vas preparado.

Prepárate y evita bloqueos