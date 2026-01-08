Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: dónde recoger tu tarjeta y cuánto te pagarán si empezaste en enero

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿de cuánto será el pago tras el alza al salario mínimo? Con el aumento del salario mínimo, aumenta el pago para Jóvenes Construyendo el Futuro; conoce cuánto se les depositará para 2026 (Pexels y Gobierno de México)

Si iniciaste tu capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro en enero de 2026, seguramente tienes dudas sobre dónde recoger tu tarjeta para recibir los pagos y cuánto dinero recibirás en tu primer mes.

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa del Gobierno de México que vincula a jóvenes con centros de capacitación —como empresas, talleres, negocios locales e instituciones— para que aprendan habilidades laborales durante 12 meses, mientras reciben un apoyo económico mensual y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Dónde y cómo recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar?

Una vez que te registraste exitosamente en el programa y fuiste aceptado como aprendiz, llega el momento de recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, que es el instrumento con el cual recibirás tu apoyo económico.

Pasos para saber dónde recogerla

Ingresa al portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro con tu CURP.

con tu CURP. Ve a la sección de “Entrega de tarjetas” para ver el punto de entrega que te corresponde.

para ver el punto de entrega que te corresponde. Consulta tu calendario y horario asignados según tu municipio o centro de capacitación.

según tu municipio o centro de capacitación. Acude al módulo de entrega con tu identificación oficial (INE, pasaporte o equivalente) y tu comprobante de registro.

En algunos casos, si no recibiste una notificación automática, puedes acudir directamente a las oficinas más cercanas o solicitar apoyo en los módulos de atención del programa.

¿Cuánto te pagarán si empezaste en enero?

Una de las buenas noticias para este 2026 es que el apoyo económico mensual de Jóvenes Construyendo el Futuro aumentó significativamente gracias al incremento del salario mínimo autorizado por las autoridades federales.

El Pago mensual estimado para este 2026 es de 9 mil 582.47 pesos, cuyo depósito sucede usualmente el 28 de cada mes a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar (activa y recogida).

Este nuevo monto reemplaza al de años anteriores (aproximadamente 8 mil 480 pesos en 2025) y representa un incremento de alrededor del 13%, directamente relacionado con el ajuste al salario mínimo vigente desde el 1 de enero de 2026.

Mantener tus datos actualizados y estar al tanto de los avisos oficiales puede hacer la diferencia para que recibas tu apoyo de forma oportuna.