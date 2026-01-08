Mi Beca para Empezar 2026: ¿cuándo es el próximo pago?

Miles de familias beneficiarias de Mi Beca para Empezar ya se preguntan cuándo será el próximo pago en 2026, luego del depósito correspondiente a enero. Este programa social del Gobierno de la Ciudad de México está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) inscritos en escuelas públicas.

Próxima fecha de depósito

De acuerdo con el calendario habitual del programa, los pagos se realizan el primer día de cada mes o el día hábil más cercano en caso de que la fecha caiga en fin de semana o día festivo.

Tras el depósito de enero de 2026, el siguiente pago está previsto para el 1 de febrero de 2026, el cual se reflejará directamente en la tarjeta de Mi Beca para Empezar de cada beneficiario.

Pagos mensuales durante el ciclo escolar

El apoyo económico se entrega mensualmente durante el ciclo escolar 2025-2026, generalmente de enero a junio, siempre y cuando el estudiante se mantenga activo en el programa y con su registro actualizado.

Los recursos pueden utilizarse para la compra de útiles escolares, alimentos, uniformes y otros gastos relacionados con la educación, en establecimientos autorizados.

Recomendaciones para beneficiarios

Las autoridades recomiendan a madres, padres y tutores:

Verificar con regularidad el saldo de la tarjeta

Mantener actualizados los datos del estudiante en la plataforma del programa

en la plataforma del programa Revisar los avisos oficiales ante posibles ajustes por días festivos o procesos administrativos

En caso de no recibir el depósito en la fecha estimada, se sugiere esperar al menos 24 a 48 horas antes de realizar un reporte, ya que algunos pagos pueden reflejarse de forma escalonada.