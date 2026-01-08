Población de la mayoría de países de AL respaldan detención de Maduro; México divide opinión

Nicolás Maduro durante su breve estancia en instalaciones de la DEA en Estados Unidos

La detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos generó reacciones encontradas en países de Latinoamérica donde la postura adoptadas por distintos gobiernos no necesariamente fue la misma que el sentir de la opinión pública en la región.

Así, podemos ver que la mayoría de la población en Costa Rica (87%), Chile (78%) y Colombia (77%) respaldaron la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos mientras que en México la opinión está dividida.

En México el 43 % de la población está a favor de la detención de Maduro mientras que el 42% está en contra.

El contraste es particularmente visible en Colombia, pues mientras el discurso del presidente Gustavo Petro ha cuestionado la actuación de Estados Unidos, la opinión pública de su población se ubica entre las que más está a favor de esa acción que consumó Estados Unidos, según un sondeo de Áltica Research, una encuestadora que incluso retoma el presidente, Donald Trump

“Los datos confirman que la ciudadanía latinoamericana razona con una lógica distinta a la de las élites políticas. Para muchas personas, la prioridad no es una defensa abstracta de la soberanía, sino la búsqueda de soluciones pragmáticas frente a crisis concretas como la inseguridad y la migración”, afirmó Cándido Martínez Manrique, Director de Áltica Research.

El estudio, levantado entre el 3 y 4 de enero de 2026 mediante metodologías telefónicas y digitales, recopiló opiniones en nueve países de América Latina: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Costa Rica con 87%, Chile con 78%, Colombia 77%, Panamá con 76% y Perú con 76 son las poblaciones con mayor respaldo a la detención de Maduro por parte de Estados Unidos.

En cambio, el sondeo registra que México con 42 % y Ecuador con 36 % concentran los mayores niveles de rechazo, reflejando tanto una relación histórica compleja con Washington como temores sobre los precedentes que podría sentar la detención.

La encuesta también midió la credibilidad de las acusaciones de narcotráfico formuladas por Donald Trump contra Maduro. Tres de cada cuatro ciudadanos en Chile y Costa Rica consideran verdaderas dichas acusaciones, mientras que en México la opinión pública se muestra dividida y con un elevado porcentaje de indecisos, evidencia de una postura más cautelosa frente al gobierno estadounidense.

TEMOR A INVASIÓN

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio se relaciona con la percepción de vulnerabilidad regional.

Ecuador lidera en América Latina el temor a una posible intervención militar de Estados Unidos en su propio territorio, con un 78% de los encuestados considerando plausible ese escenario, incluso cuando su gobierno ha celebrado la caída del régimen venezolano. Este dato confirma que el respaldo ciudadano a la detención no implica un apoyo irrestricto al intervencionismo.

La relevancia del estudio trascendió el ámbito latinoamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citó los resultados de la encuesta de Áltica en una publicación en redes sociales, destacando el respaldo ciudadano a la detención de Maduro en varios países de América Latina. La mención subraya la visibilidad internacional del Nuevo Panel Latam de Áltica y su impacto inmediato en la conversación política global.

La encuesta revela un consenso regional sobre el futuro político de Venezuela: la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos prefiere que el poder sea asumido por la oposición venezolana, por encima de una autoridad impuesta por Estados Unidos o la continuidad del chavismo. La opinión pública apuesta mayoritariamente por una transición interna, legal e institucional.

“Lejos de una reacción automática o ideológica, la ciudadanía latinoamericana está deliberando, ponderando riesgos y expresando una clara preferencia por soluciones democráticas. América Latina no está dormida: está pensando”, concluyó Martínez Manrique.

El estudio forma parte del Nuevo Panel Latam de Áltica, una iniciativa diseñada para medir percepciones inmediatas ante eventos de alto impacto político en América Latina. Consulta la encuesta completa: Nuevo Panel Latam de Áltica – Detención de Nicolás Maduro.