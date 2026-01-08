Presenta Kenia López Rabadán decálogo por reforma electoral

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, compartió su decálogo de temas que de manera clara y expresa debe contener la eventual iniciativa presidencial de reforma a la Constitución en materia electoral.

La legisladora panista pide ‘Mismas reglas para todos’: Ningún jugador puede ser árbitro. La reforma política-electoral ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas.

‘Todos los votos y sólo los votos merecen representación’: No a la sobrerrepresentación, que cada voto valga lo mismo y se represente a los espacios de decisión.

‘Árbitro justo’: Las autoridades electorales deben ser imparciales e independientes (INE y TEPJF).

‘Cancha pareja’: Equidad en la contienda, los gobiernos no deben utilizar sus recursos para favorecer a algún candidato.

‘Ninguna elección con, para y de criminales’: La democracia no puede coexistir con la filtración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos.

‘Elecciones bien hechas con gente bien preparada’: Garantizar la permanencia del Servicio Profesional Electoral.

Mayorías legítimas para la gobernabilidad democrática.

Coaliciones con reglas claras y plataformas común.

Los programas sociales son derechos constitucionales.

Este decálogo fue presentado durante el pasado miércoles y el cual compartió durante la reunión que sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con integrantes de Somos México para escuchar sus puntos de vista en torno a la reforma electoral.

Al encuentro acudieron Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, Leonardo Valdés, María José Gómez Mont, Lorenzo Córdova, Fernando Belaunzarán, Marco Antonio Baños, Sonia Ibarra, Mariana González, José Antonio Crespo, Alejandra Molinar, Amado Avendaño, Rodrigo Morales, Edmundo Jacobo y Javier Naranjo.