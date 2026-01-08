Se pone en marcha en el país el registro obligatorio de telefonía celular

Inicia en México el registro obligatorio de líneas de telefonía cvelular (Graciela López/Cuartoscuro)

Telefonía celular — La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) pone en marcha a partir de este viernes 9 de enero y hasta el próximo 29 de junio, el registro obligatorio de usuarios que cuentan algunas de las 158 millones de líneas de telefonía celular, con el fin de frenar delitos que se han cometido con este medio de comunicación como extorsión, fraudes y usurpación de identidad.

La dependencia recuerda que el registro de líneas telefónicas móviles es obligatorio durante los próximos 120 días tanto para los servicios de prepago (recargas) como de pospago (plan de renta), por lo que para cumplir con el requisito los usuarios deberán cumplir con el registro de vinculación de su número telefónico con alguna identificación vigente, ya sea la identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), CURP y pasaporte. A quienes no cumplan con la exigencia de registro de su línea telefónica móvil, la empresa con la que tiene su contrato le suspenderá el servicio.

La medida responde al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de diciembre de 2025 y en el que establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano de reciente creación y que asumió las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), será la responsable de hacer cumplir con esta norma, por lo que emitió los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles en el país, con el objetivo de que cada número activo esté vinculado a una identidad verificable mediante los registros de las distintas compañías operadoras de telefonía móvil en México, y para fortalecer la seguridad y combatir varios delitos.

OPERADORES

Los operadores que concentran la mayoría de las líneas incluyen a América Móvil (Telcel), AT&T y Telefónica (Movistar), junto con otros como Bait, Virgil, Unefon, Pillofon, entre otras.

El objetivo es que mediante este padrón será más fácil identificar cada línea de teléfono celular a través de la vinculación obligatoria con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente, con lo que se reforzará la capacidad de rastreo en casos de delitos de alto impacto.

Asimismo, se busca eliminar la suplantación de identidad, y es que al existir un tutor en posesión de alguna línea pero que carece de una identidad o registro, esto facilita que se cometa algún delito como usurpar la identidad de otra persona.

CONTROL

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para que exista un control estricto y riguroso con apego a lo restablecido con la ley, queda establecido como límite, que una persona puede tener a su nombre un límite de hasta 10 líneas para evitar el acaparamiento y uso ilícito de números masivos.

Este registro también será obligatorio para quienes cuenten con tarjetas SIM físicas como eSIM virtuales (versión digital de la tarjeta SIM física, integrada directamente en dispositivos móviles, relojes inteligentes, etc. que conectan a redes móviles descargando la información del operador de alguna compañía sin necesidad de un chip físico y que sean comercializadas y operadas en México, sin importar si el servicio de alguna línea o chip fueron adquiridas en el extranjero.

La Crónica de Hoy 2026