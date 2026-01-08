“Somos MX” presenta propuesta de reforma electoral ante Cámara de Diputados

CDMX — Integrantes de la organización Somos México, como Lorenzo Córdova, expresidente del INE, y que busca ser partido político, sostuvieron una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en San Lázaro, ante quien presentaron su propuesta de Reforma electoral.

En el marco de la posible presentación de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de reformar la Constitución en materia electoral, Somos MX acudió a San Lázaro donde expuso los temas que, plantean, deberán corregirse.

El exconsejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, detalló que, en este encuentro, presentaron una propuesta para diseñar una reforma electoral que permita corregir los errores que tiene el sistema electoral y avanzar en la democracia.

“En Somos México, en cuanto se anunció la formación de la Comisión Presidencial para la Reforma Política Electoral, decidimos ponernos a trabajar un grupo de exconsejeros electorales, que elaboramos una propuesta conceptual de cómo tendría que ser una reforma electoral que nos permita avanzar en la democracia, corregir errores que tiene el sistema electoral, pero sobre todo que nuestro sistema funcione cada vez de manera más democrática”, señaló.

Dijo que en esta propuesta han estado trabajando diversos exconsejeros electorales como Leonardo Valdés, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños, así como Lorenzo Córdova.

“Esta comisión tiene la convicción de que podemos avanzar en el sistema electoral hacia la consolidación de la democracia. Y afortunadamente este partido en formación, ‘Somos México’, está totalmente alineado con la idea de que la propuesta política que hará para obtener su registro está fundada en esta idea de que la democracia debe consolidarse y preservarse para que las mexicanas, los mexicanos nos volvamos a apropiar de las instituciones electorales”, indicó.

Asimismo, Valdés Zurita, destacó la importancia de darle a la autoridad electoral la solidez y la confianza, defender al servicio profesional electoral, de tal suerte que las elecciones sean auténticas y generen gobiernos que sean representativos, que funcionen, que resuelvan los problemas y, sobre todo, órganos de representación política, como los congresos, tanto el federal como los congresos en los estados, que representen la pluralidad política de la nación.

“Estamos convencidos que una buena reforma electoral es aquella que se aprueba por el consenso de las fuerzas políticas, y nosotros somos una fuerza política en formación, estamos seguros que vamos a tener el registro y que vamos a tener la posibilidad de compartir en la discusión y en la posibilidad de que lo que se haga en términos del sistema electoral sea algo que nos ayude, como ya dije al principio, a fortalecer nuestra vida democrática”, subrayó.

Valdés Zurita manifestó su preocupación por las reformas electorales que se han planteado anteriormente, pues no han sido democratizadoras y atentan contra el sistema electoral y los avances democráticos, bajo un discurso que se vende fácil, que es ahorrar dinero.

“Por supuesto que se puede ahorrar dinero, los exfuncionarios electorales sabemos que hay una ruta para bajar los costos, pero no poniendo en peligro la autonomía de las autoridades electorales y, sobre todo, la certeza del resultado de las elecciones”, aseveró.

Por su parte, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien aclaró que no forma parte de Somos MX, apuntó que la gran aportación de los partidos políticos es permitir que la pluralidad política e ideológica que cruza a la sociedad mexicana, pueda estar representada y tenga causas para poder incidir en las decisiones públicas.

“Si algo nos han demostrado los últimos 30 años de construcción democrática es que esto es un país plural y diverso, y en eso radica su riqueza y su fortaleza. Cada sociedad tiene el número de partidos que necesita para que su pluralidad se exprese. Y si hoy ‘Somos México’ y algunas otras fuerzas políticas obtienen su registro, quiere decir que hay una demanda de la propia sociedad para tener espacios de representación, que eventualmente hoy no tienen con los partidos que gozan del registro”, señaló.

En ese sentido, consideró que se requiere una reforma electoral que reconozca que México es un país plural y diverso y que es la casa de todas y todos, no de unos, sino de todas y todos; es la mejor garantía para que la democracia siga recreándose.

Guadalupe Acosta Naranjo, exdiputado federal por el extinto PRD, se pronunció porque en la reforma electoral haya representación proporcional exacta y no haya espacio para la sobrerrepresentación.

Agradeció a la presidenta de la Cámara de Diputados que los haya recibido, porque ella tiene la facultad de remitir documentos que le hagan llegar organizaciones y ciudadanos a las comisiones legislativas y dijo que la próxima acudirán a entregar esta propuesta.

Y María José Gómez-Mont Herrera, señaló que la propuesta electoral de “Somos MX2 centra los temas más importantes para la democracia del país, como la representación proporcional, la equidad de las contiendas, el financiamiento justo de los partidos y que nivele otra vez el campo para las contiendas en los momentos de campañas.