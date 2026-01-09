A dos años del huracán Otis, Acapulco registra repunte histórico en turismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes 9 de enero su conferencia matutina desde la Octava Región Naval, ubicada sobre la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, acompañada por los titulares de las secretarías de Marina, Defensa Nacional, Seguridad y Gobernación.

La visita forma parte de la gira nacional que la mandataria inició este jueves y que mantendrá durante enero y febrero, periodo en el que las conferencias mañaneras se realizarán los jueves y viernes desde distintos estados del país.

Durante el encuentro, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que a lo largo de 2025 Acapulco registró un incremento del 89.5 por ciento en la afluencia turística, así como un aumento del 131.7 por ciento en la derrama económica, a dos años del impacto del huracán Otis, ocurrido en octubre de 2023.

El fenómeno natural dejó decenas de personas fallecidas y severos daños en miles de viviendas, comercios y hoteles del puerto. No obstante, la mandataria estatal destacó que el destino muestra una recuperación sostenida, reflejada también en un crecimiento del 13.8 por ciento en la conectividad aérea.

Asimismo, subrayó el fortalecimiento de la infraestructura hotelera, sector que cerró 2025 con 16 mil 536 habitaciones disponibles y alrededor de 300 hoteles en operación en Acapulco.

En materia de seguridad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que durante 2025 el homicidio doloso en Guerrero disminuyó 24 por ciento, al pasar de un promedio de 4.7 a 3.4 casos diarios, lo que, señaló, contribuye al proceso de recuperación y confianza en el estado.