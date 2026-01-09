Aseguran 20 toneladas de tabaco ilegal en el AICM

Aseguramiento Cigarrillos ilegales decomisados. (Marina)

Autoridades federales aseguraron aproximadamente 19,779.5 kilos de tabaco ilegal, equivalentes a 954 mil 380 cajetillas de cigarrillos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esta mercancía tiene un valor comercial estimado en más de 70.7 millones de pesos y fue hallada durante revisiones realizadas a seis cargamentos provenientes de Narita, Japón, entre el 22 de diciembre de 2025 y el tres de enero de 2026.

Esta red criminal utilizaba declaraciones falsas y subvaluación, presentaban el tabaco como mercancía general o bolsas de compra, se apoyaba en logística formal y guías aéreas con datos alterados, mezclando la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales.

Además contaba con empresas importadoras que gestionaban el despacho aduanero en México y culminaba con la distribución clandestina en el mercado interno, con riesgos sanitarios y afectaciones a la recaudación y la propiedad intelectual.

La Marina comunicó que esta acción evitó un impacto fiscal relevante al impedir la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), estimada en 17.03 pesos por cajetilla, por lo que se calcula que se evitó una evasión de 16 millones 224 mil 460 pesos, cifra correspondiente a las más de 950 mil cajetillas incautadas.