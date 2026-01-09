Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuánto dinero darán a estudiantes de primaria y secundaria? (Cuartoscuro / Beca Rita Cetina )

En 2026, la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura. A partir de este año, todos los alumnos de primaria de escuelas públicas podrán ser beneficiarios del apoyo, que anteriormente estaba destinado únicamente a estudiantes de secundarias públicas del país.

Esta es una gran noticia para las familias con hijas e hijos inscritos en primaria y secundaria, ya que el programa impulsado por el Gobierno federal también otorgará un apoyo económico a estudiantes de nivel primaria, con el objetivo de que continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Aquí te contamos de cuánto será el apoyo para los nuevos beneficiarios de la beca y cuánto recibirán quienes ya forman parte del programa Beca Rita Cetina 2026 en el nivel secundaria.

Beca Rita Cetina 2026: ¿De cuánto será el pago para alumnos de primaria y secundaria?

Los alumnos inscritos en secundarias públicas de todo el país recibirán el mismo monto que la Beca Rita Cetina otorgó el año pasado.

Los beneficiarios inscritos en cualquiera de los tres grados de secundaria recibirán mil 900 pesos bimestrales a través de su Tarjeta del Bienestar, durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

Las familias que cuenten con más de un integrante inscrito en secundaria recibirán 700 pesos adicionales por cada familiar extra que también reciba el apoyo completo de mil 900 pesos.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a partir de 2026 los estudiantes de primero a sexto de primaria pública recibirán un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes, como parte del programa impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo es el próximo depósito de la Beca Rita Cetina 2026?

Hasta el momento, no se ha revelado de manera oficial el calendario de pagos para 2026. Sin embargo, con base en los depósitos realizados en años anteriores, se espera que el primer pago se realice durante el mes de febrero.



