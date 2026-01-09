Centro Médico La Raza se consolida como referente nacional en Urología Pediátrica

Hospital General de La Raza referente nacional en Urología Pediátrica con atención integral y tecnología de vanguardia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es referente nacional al ofrecer servicios integrales de atención de patologías urológicas pediátricas de alta complejidad con calidad, calidez y tecnología de punta en beneficio de pacientes que llegan a presentar patologías raras.

El jefe del Servicio de Urología Pediátrica, doctor Salvador Cuevas Villegas, destacó que esta área está conformada por especialistas altamente capacitados para resolver enfermedades congénitas y adquiridas que impactan de manera significativa la salud y calidad de vida de niñas y niños. “Nuestra misión es servir, dar esperanza y resolver eficientemente patologías que en otras partes del país difícilmente podrían atenderse”.

Informó que en este servicio atienden entre otros padecimientos, malformaciones embriológicas complejas, reflujo vesicoureteral, obstrucciones renales, hipospadias y casos que requieren reconstrucciones urogenitales, mediante procedimientos de mínima invasión y protocolos basados en guías internacionales.

El especialista señaló la importancia de tratar estas patologías desde un enfoque multidisciplinario con áreas como Pediatría, Radiología, Genética, Endocrinología, Cirugía Pediátrica y apoyo con Psicología, lo cual permite asegurar un tratamiento integral.

El urólogo pediatra puntualizó que el servicio participa activamente en la estrategia 2-30-100, impulsada por el IMSS con el objetivo de realizar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar, y con ello abatir el rezago quirúrgico y ampliar la cobertura.

“Para cada patología contamos con estudios completos: Rayos X, ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, medicina nuclear y genética”, sumó.

Señaló que las cirugías se realizan con técnicas de mínima invasión, lo cual permite reducir riesgos y tiempos de recuperación, como ejemplo, se llegan a realizar incisiones de un centímetro que permiten destapar riñones obstruidos y reconstruir estructuras urogenitales, a fin de devolver la salud a los menores. “Cada intervención preserva órganos y evita complicaciones que puedan comprometer la vida del niño”.

El doctor Salvador Cuevas externó que la UMAE Hospital General del CMN La Raza recibe pacientes de todas las regiones del país, sin restricciones de regionalización, modelo que garantiza equidad en el acceso a servicios especializados y refuerza el compromiso del IMSS con la salud infantil. “Estamos preparados para atender los casos más complejos y ofrecer esperanza a las familias que enfrentan estas patologías”.