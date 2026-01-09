Detienen a la secretaria de Grecia Quiroz: la acusan de filtrar información al narco para la muerte de Carlos Manzo

Yesenia N La secretaria particular de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz, es señalada por haber participado en el asesinato filtrando información clave para su ejecución.

En un operativo coordinado por autoridades estatales, Yesenia Méndez Rodríguez, conocida como Yesenia “N”, fue detenida en el municipio de Uruapan por su presunta relación con el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en noviembre de 2025. Reportes de la Fiscalía del Estado de Michoacán la señalan por haber filtrado información para facilitar la ejecución del expresidente municipal.

Detienen a Yesenia N, presunta implicada en muerte de Carlos Manzo

La mujer, quien fungía como secretaria particular de la actual alcaldesa y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz García, es investigada por filtrar información sensible sobre los movimientos del edil a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que habría facilitado la ejecución del edil.

Detención Yesenia N Así aparece la detención de la secretaria particular de Grecia Quiroz, acusada de participar en el homicidio de Carlos Manzo

La aprehensión ocurrió en la mañana de este viernes 9 de enero afuera de la Casa de la Cultura de Uruapan, según confirma el Registro Nacional de Detenciones. Yesenia fue detenida junto a un hombre cuya identidad no ha sido revelada, pero que también se presume implicado en el magnicidio.

La operación fue ejecutada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con estatus de “en traslado”.

De acuerdo con fuentes de la FGE, existe evidencia de que Yesenia filtró los movimientos de Carlos Manzo a través de la aplicación de mensajería Threema, directamente a sicarios del CJNG que planearon el asesinato. Esta filtración habría sido clave para ejecutar el atentado contra el edil.