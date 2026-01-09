En 2025 se invirtieron 4 mil 646 mdp en la recuperación de carreteras en Guerrero

Invirtió Gobierno de México en 2025 4 mil 646 mdp para recuperación de infraestructura carretera en Guerrero

Durante la conferencia mañanera que se realizó este viernes en Acapulco, Guerrero, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina informó que el gobierno federal realizó una inversión de 4 mil 646 millones de pesos en programas de infraestructura carretera en Guerrero durante 2025.

El secretario dio a conocer que estos trabajos generaron 13 mil 900 empleos directos e indirectos además de que se trabajó en cuatro acciones principales:

La intervención de dos carreteras como parte de los ejes prioritarios

La rehabilitación, ampliación y reconstrucción de 68 puentes equivalentes a 4.6 kilómetros

La construcción de 143 kilómetros de 82 caminos artesanales

La conservación de 2 mil 101 kilómetros de carreteras federales.

“En cuanto acciones de carreteras, se intervinieron drenajes, cunetas, estabilización de taludes, muros de contención. Son más de 5 mil acciones de ese tipo, que son preventivas para cuando vienen estas lluvias torrenciales”, enfatizó Esteva Medina.

Entre las obras que destacó el titular de la SICT se encuentran la construcción de los nuevos tramos carreteros Cuautla-Tlapa y Salinas Cruz-Zihuatanejo, el primer proyecto pasó de ser un camino rural a uno pavimentado de 33 kilómetros mientra que en el segundo se intervinieron 1.8 kilómetros, así como ocho puentes y la carretera se amplió de siete a 12 metros para dotarla de mayor capacidad hidráulica.

Además, con una inversión de mil 880 millones de pesos se rehabilitaron, ampliaron y construyeron 68 puentes (cinco federales) equivalentes a 4.6 kilómetros; además, se trabaja en mil 302 km de carreteras y caminos federales y estatales.

Finalmente, mencionó que ya hay un tren de repavimentación en la entidad para la conservación de 14 kilómetros con una inversión de 65 mdp. Con esta maquinaria se da atención al tramo R95 de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo del km 172 al 197; y un segundo tren de repavimentación iniciará actividades en febrero de este año.