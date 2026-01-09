Estudiantes del Conalep y TecNM ganan certámenes de innovación y robótica en Singapur, Japón y Ecuador

Certámenes de innovación y robótica

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), destacó la participación de alumnas y alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y del Tecnológico Nacional de México (TecNM) ambos campus Tlalnepantla, por haber representado a México en un certamen internacional de innovación en Singapur, así como en competencias de robótica de alto nivel en Japón y Ecuador.

Los resultados de los participantes son motivo para consolidar el prestigio de ambas instituciones públicas dentro del ámbito científico y tecnológico a nivel mundial.

Delgado Carillo también comentó que dichos galardones demuestran la excelencia académica y capacidad competitiva a nivel internacional que tienen las y los estudiantes del Conalep Tlalnepantla I y TecNM Tlalnepantla. Y que por igual, reflejan el fortalecimiento de la educación tecnológica; el impulso a la formación integral orientada a la innovación, y el desarrollo de talento especializado.

En el caso del Conalep Tlalnepantla I, los estudiantes galardonados fueron Jorge Auri Leguizamo González y Alexander Moroni Hernández, quienes se llevaron el primer lugar en Singapour en el Global Youth Invention Summit 2025. Sus logros son un ejemplo del alto nivel académico que se forma en la Educación Media Superior pública de México.

El proyecto con el que ganaron consiste en un dispositivo modular con el cual es posible generar agua potable a través de la captación de humedad atmosférica por medio de un proceso de licuefacción de gases. Esto representa una solución innovadora y de alto impacto social para las comunidades que se enfrentan a la escasez de dicho recurso.

Mario Delgado señaló que este reconocimiento refleja el talento, la creatividad y el compromiso social de las y los estudiantes mexicanos, al igual que el acompañamiento de sus respectivos docentes e instituciones educativas.

La delegación del TecNM que representó al país en Japón esta integrada por Diego Guzmán Silverio, Rodrigo Ortiz Luis, Kevin Ferioli Castellanos, Luis Cortés Hernández, Omar Antonio Barrera Spíndola y Marisol Coba Martínez. Quienes participaron de manera simultánea en dos competencias internacionales, destacando el All Japan Robot Sumo Tournament en Tokio, donde compitieron contra representantes de más de diez países. Llevándose el primer lugar en Minisumo RC y quedando en segundo lugar en Minisumo Autónomo.

Después del certamen de Tokio, participaron en el evento Taita Robot en Guano, Ecuador. Ahí obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar en Minisumo RC y el primer lugar en Minisumo Autónomo.