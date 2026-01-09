Mega Reciclatrón llega al Estadio Olímpico Universitario: invitan a la ciudadanía a reciclar residuos electrónicos

La problemática de los residuos electrónicos sigue creciendo cada año y, con ello, la necesidad de fomentar prácticas responsables para su correcta disposición. Con este objetivo, los días 29 y 30 de enero de 2026, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México llevará a cabo una nueva edición del Mega Reciclatrón, una jornada especial para recibir aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

Mega Reciclatrón

Cuándo y dónde se recibirán los residuos electrónicos

El evento se realizará en el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Objetivos del Mega Reciclatrón

El Mega Reciclatrón es una iniciativa que busca evitar que este tipo de residuos terminen en tiraderos clandestinos, calles o basureros comunes, donde pueden causar daños al ambiente y a la salud debido a sus componentes químicos. En cambio, todos los artículos recolectados se canalizan a empresas certificadas que garantizan su reciclaje o disposición adecuada.

Durante esta edición, las autoridades invitan a las y los habitantes de la Ciudad de México y a quienes transiten por la zona a llevar los aparatos que ya no funcionen, que estén dañados o que simplemente ya no utilicen.

Artículos que se aceptarán en el Mega Reciclatrón

La lista de residuos aceptados es amplia e incluye pilas, celulares, cables, audífonos, tabletas, CPU, refrigeradores, lavadoras, cafeteras, bocinas, controles, secadoras, planchas, casetes, discos, microondas, ventiladores, laptops, impresoras, toners y drones, entre otros equipos de uso cotidiano.

Cómo asistir al Mega Reciclatrón

El proceso para participar es muy sencillo: no se requiere registro previo para asistir como persona usuaria, únicamente es necesario acudir al punto de acopio dentro del horario señalado. Para las empresas e instituciones, sí existe un registro especial para inventarios grandes, el cual puede realizarse a través del enlace proporcionado por la Secretaría del Medio Ambiente.

Las autoridades recomiendan que, si es posible, se lleven los residuos en un contenedor reutilizado y limpio, como una garrafa de detergente o una caja, para facilitar su manejo en el sitio. Además, se solicita evitar llevar objetos que no se reciben, como focos ahorradores, lámparas fluorescentes, cableado público, muebles, equipos desarmados o contaminados.

Este tipo de jornadas buscan generar conciencia sobre la importancia del reciclaje, especialmente de aparatos electrónicos, que muchas veces se acumulan en los hogares sin saber qué hacer con ellos. Su manejo adecuado evita la liberación de metales pesados como plomo, mercurio o cadmio, que pueden filtrarse al suelo y al agua.

El Mega Reciclatrón es organizado por la Secretaría del Medio Ambiente en colaboración con la UNAM y otras instituciones. Su objetivo principal es reducir la huella ambiental de la ciudad y promover entre la población hábitos más sostenibles.

Para más información o dudas, la ciudadanía puede comunicarse al correo educacionambiental@sedema.cdmx.gob.mx o al teléfono 55 5446 8123. También se puede consultar la lista completa de residuos aceptados en el sitio oficial www.sedema.cdmx.gob.mx.

La invitación está abierta para todas y todos: este 29 y 30 de enero, la oportunidad de reciclar y contribuir al cuidado del ambiente está al alcance de quienes deseen participar. “Súmate a esta jornada de reciclaje y contribuye al cuidado del ambiente. ¡Te esperamos!”, concluye la convocatoria oficial.