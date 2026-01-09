Plan Michoacán: detienen a 17 y aseguran 10 armas de fuego

Operativo Narcóticos asegurados en Michoacán. (SSPC)

En un operativo en Michoacán, fueron detenidas 17 personas, aseguraron 10 armas de fuego, 221 cartuchos, 12 cargadores, 3.1 kilos de marihuana y 34 vehículos.

Se llevaron a cabo recorridos de seguridad, patrullajes y labores de proximidad en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chucutitan, Cuitzeo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Nuevo San Juan, Peribán, Parácuaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tangamandapio, Uruapan y Zamora, también se realizaron visitas a empacadoras e industrias cítricas, para brindar seguridad a trabajadores y productores.

Del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, como resultado de las acciones coordinadas, se detuvo a 378 personas, se han asegurado 174 armas de fuego, 13 mil 688 cartuchos, 651 cargadores, 296 vehículos, 192 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo.

Además, 83 kilos de marihuana, 768 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas, también se inhabilitaron 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.