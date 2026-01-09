Subsidio para el Empleo 2026 en México: descubre quiénes se benefician y cómo funciona

El subsidio para el empleo es un apoyo que el gobierno federal otorga para disminuir la carga tributaria sobre los salarios bajos, afectando directamente cuánto Impuesto Sobre la Renta (ISR) se te retiene cada mes.

Este respaldo se traduce en más dinero para tu hogar sin hacer trámites complicados, pues se aplica automáticamente al calcular tus impuestos si cumples con ciertos criterios de ingreso.

¿Quiénes pueden aprovechar el subsidio este año?

El beneficio está diseñado para personas que reciben ingresos mensuales que no superan los $11,492.66 pesos utilizados como base para calcular el ISR, excluyendo ciertos pagos extraordinarios como primas de antigüedad o indemnizaciones.

Si estás dentro de ese rango, puedes esperar que el subsidio reduzca tu retención de impuestos y deje más dinero en tu cuenta sin necesidad de trámites adicionales.

¿Cómo se calcula el subsidio y qué cambia este 2026?

Valores actualizados y transición al nuevo valor de UMA

La clave está en el porcentaje aplicado sobre la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es un referente económico usado en cálculos fiscales en México.

Para enero de 2026, mientras el nuevo valor de UMA entra en vigor (generalmente el 1 de febrero de cada año), se aplica el porcentaje vigente de 2025 para definir el monto del subsidio.

En palabras más simples, si en enero de 2026 aún no está vigente el nuevo valor de la UMA, seguimos usando el cálculo viejo para garantizar que el subsidio llegue correctamente a quienes lo necesitan.

Este mecanismo permite que tú puedas planear tus finanzas personales desde el primer mes del año, antes de que los nuevos valores oficiales entren en vigor completamente.

Para evitar sorpresas, revisa tu recibo de nómina cada mes para confirmar que tu patrón está aplicando el subsidio correctamente.

Así mismo, conoce tu rango salarial y si tus ingresos se mantienen dentro de los rangos beneficiarios. Si tienes dudas, la PRODECON ofrece asesoría gratuita para que puedas entender mejor tus derechos fiscales.

Este subsidio no exige un trámite especial del trabajador: su magia está en cómo se ajusta automáticamente a tu nómina cuando tu ingreso entra en el rango favorecido.

Si consideramos que el salario mínimo también aumentó para 2026, estas medidas pueden tener un efecto positivo en el bolsillo de millones de mexicanas y mexicanos.