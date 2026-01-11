Condiciona Morena creación de comisiones que investiguen descarrilamiento de Tren Interoceánico

Personas ayudan a lesionados en el descarrilamiento del Tren Interoceánico Foto de Archivo

Contrario a las exigencias de la oposición, Morena en el Senado rechazó la posibilidad de llamar a comparecer a los titulares de las dependencias y responsables de la construcción del Tren Interoceánico luego de su descarrilamiento que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas y condicionó la posibilidad de crear comisiones especiales para que investiguen esta tragedia a partir del “informe técnico” que difunda la presidenta Claudia Sheinbaum en las próximas semanas sobre ese tema.

La vice presidenta del Senado, la morenista, Verónica Camino Farjat, aseguró que será a partir de lo que informe la presidenta Sheinbaum sobre lo sucedido en esa tragedia pero también las facultades o “super atribuciones” que buscan concederle la oposición, como se determine si se crean o no las comisiones especiales a fin de coadyuvar a las investigaciones del descarrilamiento que se registró el pasado 28 de diciembre.

“Así que, a partir de ello y, dadas las condiciones que quieran poner (la oposición) , porque, por ejemplo, a veces cuando se están armando estas comisiones se ponen ciertas trabas ahí o ponen ciertos, vamos a llamarles varias “chicanadas”, como para que la comisión pueda tener súper atribuciones”, explicó

Camino Farjat rechazó la posibilidad de que se llame a comparecer a los funcionarios públicos como el secretario de la Marina, Raymundo Morales, para que rindan cuentas a los legisladores y recalcó que el Senado ni la Cámara de Diputados pueden erigirse como un juzgado.

“Nosotros no somos juzgado. Hay que entender que el Senado de la República o la Cámara Diputados o la Comisión Permanente, en el momento en el que estemos no podemos juzgar un tema técnico, entonces tendríamos que sí ir a la par de un juicio”, justificó su negativa

La morenista yucateca explicó que lo que si podría hacer la comisión especial --en caso de que se apruebe su creación—es acompañar un juicio, “pero no necesariamente, porque nosotros no podemos juzgar”.

--Entonces el papel del Poder Legislativo va a ser solamente acompañar?

--Pues, que yo sepa, no tengo otras atribuciones para juzgar. Yo no puedo imponer sentencias, no puedo validar una prueba, no estoy capacitada realmente yo para hacer ese trabajo.

Por eso el Poder Legislativo puede acompañar, pero no puede juzgar.

Ante lo que han acusado como opacidad y lentitud, el PRI y el PAN en el Senado han exigido de manera recurrente la creación de una comisión especial que coadyuve en las investigaciones para deslindar responsabilidades en el descarrilamiento del Tren Interoceánico que se registró el pasado 28 de diciembre con un saldo de al menos 14 personas fallecidas y 98 heridos.