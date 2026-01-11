Cuenta regresiva para reforma electoral; Sheinbaum se reunirá este lunes con Adán Augusto y Monreal

La reforma electoral será uno de los temas de más alto riesgo político en el 2026 Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este lunes con los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augisto López y Ricardo Monreal, respectivamente, con lo cual la reforma electoral empieza la cuenta regresiva rumbo a su eventual aprobación en este periodo ordinario de sesiones que arranca este 1 de febrero.

De acuerdo a la misma, mandataria, la reunión será para revisar la agenda legislativa que se tejerá en los próximos tres meses, de febrero a abril próximo donde el principal tema será la reforma electoral que ha generado gran polémica y preocupación en varios sectores del país.

La iniciativa que será enviada al Legislativo en las próximas semanas está en la fase final de su elaboración a cargo de la Comisión Presidencial para la Elaboración de la Reforma electoral a cargo de Pablo Gómez, quien se reunió hace una semana con la presidenta Sheinbaum para ultimar detalles.

La reforma apunta a reducir el presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones, así como la reducción del número de diputados y senadores de elección y de los plurinominales.

De igual manera se busca eliminar los órganos electorales locales para dejarle la organización de todas las elecciones al INE.

Sin embargo, la ruta legislativa tampoco se prevé fácil para esta reforma pues el tema de la reducción de legisladores plurinominales pero sobre todo el de la disminución de las prerrogativas o recursos públicos a los partidos no es del todo respaldada por los aliados de Morena como son el PT y el PVEM.

Cabe mencionar que la aprobación de una reforma constitucional como lo es esta electoral, se requiere de la mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes de los legisladores presentes a la hora de la votación por lo cual Morena requiere del apoyo casi total de las bancadas de PT y PVEM en el Senado pues de lo contrario no lograrían aprobarla.

De acuerdo a un análisis de la consultora Integralia, la reforma electoral será uno de los 10 tema de “alto riesgo político” para este año por lo que será un asunto prioritario en la agenda legislativa y política del primer semestre del 2026.

La consultora expone las implicaciones de algunos de los principales puntos que ha planteado esta iniciativa como la eliminación, reducción o transformación de cargos por representación proporcional (“plurinominales”)

Ello—agrega—conllevará un menor pluralismo, una mayor sobrerrepresentación del partido mayoritario, poderes legislativos más subordinados a los ejecutivos así como una mayor concentración de poder y menor rendición de cuentas

Otro de los puntos álgidos es la reducción de financiamiento público a partidos políticos, principalmente el ordinario, lo que puede implicar una mayor debilidad de los partidos de oposición y una menor competitividad electoral.

Pero al mismo tiempo una mayor injerencia de financiamiento ilegal a campañas, menor burocracia de los partidos y menor abuso de recursos públicos por parte de dirigencias nacionales.

ELECCION DE CONSEJEROS

Elección popular de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por voto popular es otro de los puntos complicados.

El consejero presidente y los consejeros electorales son electos por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados mediante un proceso previo de evaluación de conocimientos y experiencia. Si no hay acuerdo entre partidos, la designación se hace mediante insaculación.

Integralia advierte que esta propuesta implicará que aspirantes a consejerías busquen apoyo de partidos políticos, de grupos corporativos y de gobernadores para competir (dinero, movilización, propaganda), así como una mayor politización y menor profesionalismo de las consejerías.