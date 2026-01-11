Detienen al director de relaciones públicas de Uruapan, luego de ser ligado al asesinato de Carlos Manzo

El caso del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, expresidente municipal de Uruapan, ha sumado otro capítulo de intensidad política y legal tras el anuncio de la detención de Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan.

Las autoridades federales y estatales, en un operativo coordinado, arrestaron a Samuel “N” el pasado 8 de enero. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esto luego de que se le vinculara directamente con el suministro de información que posiblemente permitió planear el asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el tradicional Festival de las Velas en pleno centro de Uruapan.

El arresto de este funcionario no solo sacudió la escena política en Michoacán, sino que reavivó el debate sobre la posible infiltración de grupos criminales en la administración local.

¿De qué se le culpa a Samuel “N” y por qué su detención es clave?

Su cargo lo ubicaba cerca de la agenda política, los itinerarios oficiales y la logística de eventos públicos. Según las autoridades, fue él quien informó al otro detenido, identificado como “Josué N”, sobre itinerarios y movimientos del alcalde el día que fue asesinado.

Esa información, presuntamente compartida, habría terminado en chats donde otros implicados, incluido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del homicidio, para planear y coordinar los pasos para ejecutar el ataque.

Contexto del crimen sobre Carlos Manzo

Para entender la magnitud de estos arrestos, vale recordar cómo se desarrolló el crimen:

El 1 de noviembre de 2025, Manzo fue asesinado con disparos mientras participaba en eventos del Día de Muertos en Uruapan.

Uno de los agresores fue abatido en el sitio; otros implicados fueron arrestados posteriormente.

Además de Samuel “N”, se ha detenido a varios presuntos implicados, incluidos escoltas del exalcalde y presuntos autores intelectuales relacionados con el crimen.

La investigación sigue activa y diversas líneas de investigación apuntan a estructuras criminales complejas con posibles vínculos dentro y fuera de la administración local.

Las reacciones y el impacto político

La detención de un funcionario municipal por este caso ha generado reacciones no solo de los medios de comunicación sino de la sociedad civil:

Se han intensificado debatidos sobre seguridad pública y corrupción en Michoacán, donde la violencia ha sido un tema persistente.

, donde la violencia ha sido un tema persistente. Organizaciones civiles, ciudadanos y otros líderes han exigido mayor transparencia y resultados reales en la investigación.

Este episodio pone en el centro de la conversación nacional no solo la violencia en sí, sino cómo las redes sociales, la política y la seguridad interactúan en México.

Las autoridades han señalado que continuarán las investigaciones con la evidencia digital, análisis de comunicaciones y posibles detenciones adicionales conforme avance la investigación. Con esta detención, la fiscalía y seguridad federal esperan acercarse a esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.