Harfuch informa avances en el reforzamiento de la seguridad en Michoacán

Omar García Harfuch (Andrea Murcia Monsivais)

Este domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los resultados obtenidos en materia de seguridad desde la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha en noviembre de 2025.

En primer lugar, el secretario dio a conocer que el plan para reforzar la seguridad en el estado, contempla más de 100 acciones concretas con una inversión superior a los 57 mil millones de pesos enfocadas en la atención a las causas, debilitar a los generadores de violencia y prevenir el el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos.

Señaló que gracias a la coordinación entre gobierno estatal y federal, desde el 10 de noviembre del año pasado hasta el 1 de enero de 2026, se ha logrado la detención de 378 personas por diversos delitos de alto impacto, el aseguramiento de 174 armas de fuego, la recuperación de más de 100 vehículos por su posible relación con actividades ilícitas y el aseguramiento de diversas cantidades de narcótico y precursores químicos decomisados.

Caso Carlos Manzo

De igual forma, Harfuch comunicó la detención de dos personas más vinculadas con el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre en el municipio de Uruapan.

Las detenciones se tratan de Samuel “N”, quien se desempeñaba como exdirector de Relaciones Públicas de Uruapan, y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, quien laboraba como taxista. Con ellos suman siete los detenidos por su posible participación en el caso.

“Quiero reconocer y agradecer la coordinación y el trabajo conjunto con el Gobierno del estado de Michoacán, la Fiscalía General del estado, la Guardia Civil y las fuerzas armadas. Este esfuerzo coordinado es lo que nos está permitiendo avanzar en la pacificación y en la construcción de la paz en Michoacán”, destacó Harfuch.

Estas detenciones se lograron derivado de investigaciones del Gabinete de Seguridad y del análisis de telefonía, por los que se tuvo conocimiento de que Samuel “N” le informó a Josué Elogio “N” los detalles del itinerario de Carlos Manzo el día de los hechos.

A ambos detenidos se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía estatal por homicidio calificado y lesiones calificadas.

Este es el recuento de los detenidos anteriormente: