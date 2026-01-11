No dejes que el frente frío 28 sorprenda: ¿qué estados de México recibirán lluvias intensas y bajas temperaturas?

La temporada de frentes fríos en México está en su punto álgido, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el Frente Frío número 28 llegará al país este jueves 15 de enero de 2026, trayendo consigo una mezcla de lluvias intensas, descenso de temperaturas y ambiente muy frío.

A ello se sumará un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y una vaguada en altura, lo que amplifica el potencial de precipitaciones y cambios bruscos de clima en varias regiones.

¿Qué estados van a sentir más el frente frío 28?

El SMN pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes (entre 25 y 50 mm) en zonas como:

Veracruz (especialmente Los Tuxtlas y Olmeca)

(especialmente Los Tuxtlas y Olmeca) Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Esto significa que, si vives por estas regiones, lo mejor es tener tu paraguas o impermeable listo y considerar tiempos extra en tus traslados.

Lluvias moderadas y aisladas

Además, habrá:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en partes de:

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Puebla

Lluvias leves (0.1 a 5 mm) en:

CDMX

Jalisco

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Eso significa que incluso en zonas centrales y occidentales podrías sentir goteritos sorpresa.

Temperaturas y heladas

Además de la lluvia, este frente frío traerá un ambiente que irá de “frío” a “muy frío”, especialmente en las mañanas y noches. Las temperaturas mínimas podrían caer por debajo de 0°C en varias zonas, con heladas en puntos elevados: