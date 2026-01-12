Descuentos INAPAM 2026: Bodega Aurrera ofrece nuevos beneficios a adultos mayores

Descuentos INAPAM 2026 Beneficios que ofrece Bodega Aurrera a adultos mayores con credencial INAPAM (Pexels y Bodega Aurrera)

Con el inicio del 2026, se han actualizado los beneficios para los adultos mayores que cuentan con su tarjeta INAPAM y estos son los descuentos que ofrece la Bodega Aurrera para este año.

La tarjeta del INAPAM es una credencial que sirve como identificación oficial y se otorga a los adultos mayores para acreditar su edad. Ésta es tramitada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas.

Asimismo, con el objetivo de promover una política nacional a favor de las personas adultas mayores y mejorar su calidad de vida, es que, a través de diferentes convenios con empresas, quienes tengan esta tarjeta pueden acceder a diferentes beneficios.

Entre los que se encuentran principalmente descuentos en consultas médicas, en farmacias, en transportes o incluso en alimentos.

Y la Bodega Aurrera es una de las empresas que ofrece beneficios a aquellas personas que cuenten con su tarjeta INAPAM.

¿Qué beneficios ofrece Bodega Aurrera a adultos mayores con credencial INAPAM?

Para este 2026, Bodega Aurrera ofrecerá principalmente descuentos en farmacia para los adultos mayores que cuenten con su tarjeta INAPAM.

El descuento será aplicable únicamente en tiendas físicas y podrás acceder durante los primeros 10 días del mes a un 7% presentando la tarjeta INAPAM. Mientras que, para el resto del mes, se mantendrá del 5%.

Para solicitar el descuento, solamente tienes que presentar tu tarjeta INAPAM al momento de comprar el medicamento y pedir el descuento.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta INAPAM?

El descuento de Bodega Aurrera es solo uno de los beneficios que te ofrece la tarjeta INAPAM, ya que con esta también puedes tener los siguientes apoyos:

Descuentos en servicios públicos: Con tu tarjeta puedes tener un descuento de hasta el 50% en el pago de predial y agua potable . No obstante, el monto exacto del descuento podrá variar según el municipio.

Con tu tarjeta puedes tener un descuento de hasta el . No obstante, el monto exacto del descuento podrá variar según el municipio. Descuentos en transportes: Algunos sistemas de transporte ofrecen el acceso gratuito al transporte como el Metrobús, Metro, Cablebús, Trolebús, RTP y Tren Ligero .

Algunos sistemas de transporte ofrecen el . Descuentos en farmacias: Con tu tarjeta INAPAM puedes tener descuentos en diferentes farmacias como Farmacia Similares, Bodega Aurrera, Walmart y Sam’s.

Con tu tarjeta INAPAM puedes tener descuentos en diferentes farmacias como Farmacia Similares, Bodega Aurrera, Walmart y Sam’s. Acceso gratuito a museos: También tienes acceso a una gran variedad de museos nacionales y zonas arqueológicas entre los que se encuentran el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Chichén Itzá, Tulum y Teotihuacán.

Para conocer todos los descuentos que te ofrece la credencial INAPAM, el instituto comparte anualmente un directorio con todas las sucursales participantes, el cual podrás encontrar en su página oficial.