Profeco llama a revisión a más de 5 mil vehículos BMW por riesgo de incendio

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado a revisión dirigido a la empresa BMW en México para inspeccionar 5,048 vehículos, debido a un posible riesgo de seguridad asociado al motor de arranque.

De acuerdo con la información difundida por Profeco, las revisiones se deben al riesgo de penetración de agua en ciertos puntos del motor de arranque, lo que podría provocar corrosión y, en algunos casos, impedir que el motor encienda. Además, esta falla podría generar cortocircuitos o sobrecalentamiento local cuando el vehículo se encuentra en marcha, lo que, en el peor de los escenarios, podría ocasionar un incendio, incluso cuando el automóvil esté estacionado.

Ante esta situación, se recomienda a las personas propietarias estacionar los vehículos al aire libre y evitar hacerlo en las inmediaciones de edificios, como medida preventiva mientras se atiende el llamado a revisión.

Modelos y años involucrados

Los modelos sujetos a revisión corresponden a los años 2019, 2020 y 2021, y son los siguientes:

BMW 220i Coupé

BMW 320i

BMW 330i

BMW 520i

BMW 530i

BMW 530i Sedán

BMW X3 sDrive20i

BMW X3 xDrive30i

BMW X4 xDrive30i

BMW X4 xDrive20i

BMW Z4 sDrive20i

Reparación sin costo y canales de contacto

BMW informó que sustituirá el motor de arranque sin costo alguno para las personas propietarias de los vehículos afectados. Asimismo, puso a disposición diversos canales de contacto para obtener más información o agendar la revisión:

Teléfono: 800 00 269 00

Correo electrónico: atencionbmw@bmw.com.mx

Sitio web: apartado “Llamados a revisión” en el portal oficial de BMW

Liga directa: Campañas técnicas BMW México

La automotriz también señaló que ya inició el envío de comunicados a su red de distribuidores, junto con la lista de vehículos involucrados, para que estos puedan contactar directamente a los consumidores.

Además, BMW indicó que las personas propietarias serán notificadas a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes dentro del sistema “In-Car”, con el objetivo de informarles sobre esta campaña de servicio preventivo.

Seguimiento de Profeco

La Profeco informó que la alerta se mantendrá de manera indefinida y aseguró que dará seguimiento al cumplimiento del llamado a revisión. Asimismo, pidió a los consumidores denunciar cualquier anomalía a través del Teléfono del Consumidor o las redes sociales oficiales de la dependencia.