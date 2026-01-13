¿Cómo identificar la influenza H3N2? Conoce cuáles son los síntomas y cuándo debes correr a urgencias

Este año, la famosa gripe que nos da a todos cada temporada podría ser un tanto más peligrosa de lo normal, pues podrías contagiarte del subtipo Influenza A H3N2, que ha generado uno de los picos más altos de casos en años, especialmente en Estados Unidos.

Las cifras de la temporada invernal 2026 no son cualquier cosa: hasta hace poco se estimaban más de 15 millones de enfermos, con miles de hospitalizaciones y miles de muertes, lo que ha puesto a las autoridades internacionales en alerta máxima.

Este subtipo, especialmente la variante conocida como subclado K, se transmite de una forma sumamente fácil y está asociada con ciertos niveles de gripe que no se veían desde hace décadas.

Síntomas de influenza H3N2 y sus diferencias con una gripe común

Con tanto virus en el ambiente, incluso los del COVID-19 y VSR, los síntomas pueden confundirse. Sin embargo, expertos coinciden en que los signos de una influenza H3N2 severa tienen ciertos patrones importantes de reconocer:

Fiebre alta (superior a 39 °C)

Tos persistente y fuerte

Congestión nasal y estornudos

Dolores musculares y fatiga intensa

Dolor de cabeza y malestar general

Estos síntomas pueden parecer familiares, pero suelen surgir de forma abrupta y más intensa que con un resfriado común.

¿Cuándo debería asistir a urgencias?

Respiración con dificultades o muy rápida

Labios o piel azulados

Fiebre que no baja con medicamentos

Falta de orina o debilidad extrema

Dolor fuerte en el pecho y confusión mental

Si alguno de estos aparece, ve a urgencias de inmediato. Actuar rápido puede marcar la diferencia entre una recuperación normal y complicaciones graves.

La prevención es tu mejor aliada

Aunque esta variante tiene cierta diferencia genética con cepas previas y puede reducir la eficacia de las vacunas tradicionales, algo que se observa en los datos genéticos y en la respuesta inmunológica, vacunarse sigue siendo útil para disminuir la probabilidad de hospitalización y que la enfermedad se vuelva grave.

Además, procura las medidas clásicas de cuidado que ya aprendimos durante la pandemia de COVID-19: