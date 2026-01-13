Descuento INAPAM en Suburbia: esta es la promoción para personas adultas mayores en la tienda departamental

Descuento Inapam en Suburbia Para iniciar el año estrenando nuevos conjuntos de ropa, Suburbia ofrece descuentos para personas adultas mayores que cuentan con credencial Inapam.

El año 2026 está iniciando y, pese a las expectativas prometedoras que solemos depositar en un nuevo año, la ‘cuesta de enero’ es una realidad que la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas en México experimentan tras las tradicionales fiestas de la temporada.

Sin embargo, esta situación cuenta con algunas excepciones cuando se trata de estrenar nueva ropa, pues las tiendas Suburbia contarán con descuentos especiales para las personas adultas mayores que tienen credencial Inapam.

¡Te contamos cuáles son las promociones y dónde!

Adultos con credencial del Inapam: ¿De cuánto es el descuento para ellos en Suburbia?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) a menudo ofrece beneficios a sus usuarias y usuarios alrededor de la República Mexicana, siendo Suburbia uno de los establecimientos que marcan un descuento especial para estas personas adultas mayores.

Al ser cliente de Suburbia y, si cuentas con tu credencial Inapam, podrás acceder a un descuento de 5% en todos los artículos que compres en esta tienda departamental.

Lo único que tienes que hacer para acceder a esta promoción, es presentar tu identificación de adulto mayor en las cajas de la tienda y disfrutar tu nueva adquisición.

¿Cuáles estados de México ofrecen descuento Inapam en sus tiendas Suburbia?

De acuerdo con el directorio de beneficios con la credencial Inapam, este descuento podrás hallarlo en las sucursales ubicadas en estados como:

Aguascalientes.

Baja California.

Hidalgo.

Estado de México.

Chiapas.

Chihuahua.

Ciudad de México.

Guerrero.

Guanajuato.

¿Existen otros lugares con descuento de Inapam?

Suburbia no es la única tienda en la lista de beneficios para personas de la edad mayor, sino que el directorio también marca descuentos en zapaterías, servicios de mensajería, papelerías, estéticas e incluso foto estudios o lavanderías.

Entre algunos de los lugares más populares, encontrarás: