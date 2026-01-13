En el centenario de la educación secundaria, se reconoce a maestros como agentes de transformación

Secretario de Educación, Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado resaltó el importante papel de las y los maestros, agentes de transformación al fortalecer a la Nueva Escuela Mexicana

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, enfatizó el importante papel de las y los maestros, quienes, dijo, son agentes de transformación al adaptar los programas educativos a sus comunidades; fortalecer la Nueva Escuela Mexicana (NEM) con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género; y educar para la vida digna, la paz, la justicia y la democracia.

Así lo estableció, en el marco de la conmemoración de los 100 años de la educación secundaria en México, evento en el que el secretario Delgado Carrillo, aseveró que este centenario reconoce la vocación de las y los maestros.

Al encabezar el primer Maratón por la Lectura del año en la centenaria Secundaria No. 2 “Ana María Berlanga”, en la alcaldía Cuauhtémoc, convocó a las y los estudiantes a leer, compartir la lectura en familia y en comunidad, e imaginar futuros posibles desde las aulas.

Resaltó que en la actualidad, hoy la educación secundaria atiende a más de 5.6 millones de estudiantes en todo el país, quienes cuentan con la Beca Universal Rita Cetina como un apoyo bimestral para continuar sus estudios, para que el origen y la geografía no determinen el destino educativo de las y los jóvenes.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México seguirá construyendo más espacios educativos garantizando apoyos como la Beca Universal Rita Cetina y la Beca Universal Benito Juárez, para que ninguna joven y ningún joven se quede sin estudiar.

A su vez, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, destacó que la educación secundaria nació en 1926 para ampliar el acceso a la educación más allá de la primaria y responder a las necesidades de adolescentes de entre 12 y 15 años, permitiendo que hijas e hijos de campesinos, obreros y trabajadores continuaran estudiando y construyendo su proyecto de vida.

La secundaria, añadió, fue pionera en la convivencia entre niñas y niños y en el impulso de una educación inclusiva, al recordar el legado de maestras emblemáticas como Ana María Berlanga, Palma Guillén y Soledad Anaya Solórzano, quienes sentaron las bases pedagógicas de este nivel y fortalecieron el derecho a una educación obligatoria y con sentido social.

A su vez, Rodrigo Coronel, en representación de la coordinadora nacional de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), Gisela Salinas Sánchez, presentó el sitio estrategianacionaldelectura.sep.gob.mx/, en el que las comunidades educativas podrán encontrar distintos materiales y antologías de los Maratones por la Lectura, recomendaciones literarias, videos, así como el calendario de los próximos eventos.