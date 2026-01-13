IMSS-Bienestar abrirá cuatro hospitales en el primer trimestre de 2026 y distribuirá hasta 27 millones de medicamentos

El IMSS-Bienestar anunció la inauguración de cuatro nuevos hospitales durante el primer trimestre de 2026, como parte de un plan de ampliación de la infraestructura médica orientado a fortalecer la atención especializada y acercar los servicios de salud a regiones estratégicas del país.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó los principales ejes de crecimiento del sistema público de salud.

Svarch Pérez explicó que la expansión hospitalaria busca mejorar la atención oncológica, reducir los traslados de pacientes y garantizar el acceso oportuno a servicios médicos especializados, especialmente para la población sin seguridad social.

Hospitales con atención especializada

Entre las nuevas unidades destaca el Hospital Oncológico de la Mujer, ubicado en la Ciudad de México, cuya operación iniciará en febrero. Este centro funcionará bajo el modelo de unidad oncológica de acto único, integrando prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento psicológico.

En marzo comenzará a operar el Hospital Agustín O’Horán, en Mérida, Yucatán, considerado uno de los tres hospitales más grandes de América Latina, lo que fortalecerá de manera significativa la capacidad hospitalaria en el sureste del país.

Ese mismo mes se pondrán en marcha el Hospital General de Ciudad Madero, que será un hospital de referencia oncológica, y el Hospital General de Jiutepec, en Morelos, el cual será la primera unidad hospitalaria oncológica del país en contar con un quirófano inteligente, equipado con tecnología médica de última generación.

Abasto de medicamentos y balance operativo

En materia de abasto, el titular del IMSS-Bienestar informó que durante los últimos cuatro meses de 2025 se entregaron más de 115 millones de medicamentos. Además, detalló que en las próximas dos semanas se distribuirán hasta 27 millones de piezas, destinadas principalmente al primer nivel de atención.

Respecto al cierre de 2025, Svarch Pérez destacó que se superaron las metas establecidas, al alcanzar más de 51 millones de consultas generales, por encima del objetivo de 50 millones, así como más de 6 millones de consultas de especialidad.

A estos resultados se suman más de 500 mil nacimientos atendidos y más de 250 trasplantes realizados. Durante ese año también se inauguraron 15 hospitales y cuatro centros de salud, enfocados en atención materna, pediátrica, mental y comunitaria.

Con estas acciones, el IMSS-Bienestar avanza en la consolidación de un modelo de atención pública más equitativo, eficiente y con mayor cobertura, priorizando el acceso a servicios médicos y medicamentos gratuitos incluso en las regiones más apartadas del país.