México contará con un Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad en Tlalpan

Durante la conferencia matutina del gobierno federal, el secretario de Salud, David Kershenobich, anunció la creación del Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad, que estará ubicado en las instalaciones de la Comisión Nacional de Bioética, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México

El secretario de Salud, David Kershenobich (EFE)

El funcionario explicó que este nuevo espacio médico tendrá como objetivo dar continuidad y ampliar los estudios diagnósticos especializados, al tiempo que funcionará como una clínica de formación de recursos humanos en el área de radiología, fortaleciendo la capacitación de personal altamente especializado.

Además, se informó que junto con este centro se construirá una central de mezclas, la cual brindará servicio a los institutos nacionales de salud ubicados en la zona, permitiendo una operación más eficiente en la preparación de medicamentos y tratamientos especializados.

La central de mezclas extenderá su cobertura a distintas unidades médicas de la Ciudad de México, lo que contribuirá a optimizar procesos, garantizar mayor seguridad en la preparación de insumos y fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema público de salud.

Con esta iniciativa, el Gobierno federal busca reforzar la infraestructura médica especializada, mejorar la calidad de los servicios diagnósticos y consolidar la formación de personal de salud en áreas estratégicas para la atención médica de alta complejidad.