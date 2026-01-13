Pensión mínima garantizada del IMSS Ley 73: ¿De cuánto es en 2026? Conoce cuánto te deberán depositar si estás pensionado bajo la modalidad de Pensión Mínima Garantizada del IMSS este 2026 (IMSS y Pexels)

Este 2026 aumentará el pago de la Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73. Conoce cuánto te deberán depositar durante este año si te encuentras bajo esta modalidad.

Durante el 2025 el pago fue de $9,412 pesos mensuales y, debido a que este pago aumenta cada año dependiendo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en 2026 incrementará el monto del depósito.

¿Qué es la Pensión Mínima Garantizada del IMSS?

La Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73 es una modalidad de pensión que está dirigida a aquellas personas que se hayan jubilado por cesantía en edad avanzada o vejez y comenzaron a cotizar antes del régimen de pensiones de 1997.

Con la Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73, el gobierno federal busca que las personas que se jubilen por la Ley 73, pero que por alguna razón su cálculo de pensión sea bajo, reciban lo equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México.

Este monto se actualiza anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

¿Cuál es el aumento de la Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73 este 2026?

El incremento del pago de la Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73 aún no ha sido anunciado de manera oficial, aunque ya es posible calcular cuál será el posible monto para 2026.

Debido a que el salario mínimo para el 2026 incrementó de $278.80 a $315.04, significando un incremento del 13%, se puede aplicar este porcentaje al pago mensual de la Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73.

Por lo que, basándose en el porcentaje de incremento del salario mínimo y considerando que el pago de la Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73 en 2025 fue de $9,412 pesos mensuales, para este 2026 se espera que el nuevo monto sea de $10,635.56.

Estas cantidades son un cálculo aproximado, por lo que queda esperar a que el INEGI publique el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para que el IMSS actualice el monto de la Pensión Mínima Garantizada.