Autoridades llaman a reforzar medidas de autocuidado ante lluvias y bajas temperaturas en el país

Frío en México (Omar Martínez Noyola)

Ante la persistencia de lluvias, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país, autoridades tanto federales, como estatales y municipales hicieron un llamado a la población para reforzar acciones de autocuidado y previsión, con el fin de reducir riesgos durante los próximos días.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que un nuevo frente frío número 28, ingresará al territorio nacional acompañado de una masa de aire polar, lo que generará condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país.

Lluvias, vientos y evento de “Norte”

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 28 interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura, lo que ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

También se prevén vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el norte y noreste del territorio nacional, así como un evento de “Norte” durante la tarde de este miércoles, con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Para el jueves, las condiciones se intensificarán: el frente frío y la vaguada en altura provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la Península de Yucatán, además de temperaturas que llegarán hasta los -15 a -10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Asimismo, se pronostica un evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec; de 60 a 80 km/h en Veracruz; y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ambiente frío y bancos de niebla

La masa de aire polar asociada al frente frío mantendrá un ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con presencia de bancos de niebla durante las mañanas. En contraste, el sureste del país y la Península de Yucatán registrarán ambiente fresco a templado.

Recomendaciones a la población

Ante estas condiciones, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y afectaciones:

Vestir con el “método de la cebolla”, utilizando varias capas de ropa, y cubrir nariz y boca al salir.

con el “método de la cebolla”, utilizando Evitar cambios bruscos de temperatura.

Extremar precauciones al conducir por carreteras mojadas o con presencia de niebla.

por carreteras mojadas o con presencia de niebla. Asegurar techos de lámina, puertas, ventanas y objetos que puedan ser proyectados por el viento.

techos de lámina, puertas, ventanas y Alejarse de árboles, postes, espectaculares u objetos que representen riesgo de caída.

de árboles, postes, espectaculares u No cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Mantener ventilación adecuada al usar calentadores o chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

al usar calentadores o chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Resguardar a animales de compañía y vigilar especialmente a menores de edad y adultos mayores.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se mantienen en vigilancia permanente y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CNPC y el Servicio Meteorológico Nacional.