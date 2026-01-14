Carambola en carretera México-Guadalajara deja sin vida a un civil y a 10 elementos de la Marina heridos

La mañana de este miércoles 14 de enero de 2026, fue registrada una carambola sobre la autopista México-Morelia-Guadalajara alrededor de las 10:00 am, la cual involucró a varios trailers, autos particulares y dos vehículos oficiales de la Secretaría de Marina (SEMAR), dejando como saldo la muerte de un civil y múltiples elementos de la instancia heridos.

El siniestro ubicado en el kilómetro 181, en el tramo que conecta a Maravatío y Zinapécuaro, Michoacán, generó caos al bloquear ambos sentidos de la carretera.

Las autoridades del CRUM confirmaron que el conductor de la camioneta pick-up perdió la vida en el impacto, mientras que al menos nueve o diez marinos resultaron lesionados, lo cual propició su traslado al Hospital General de Maravatío para recibir atención médica urgente.

¿Ya abrieron la carretera México-Morelia-Guadalajara?

Aunque aún no hay detalles oficiales que revelen la causa exacta del accidente, algunos medios locales señalan que un presunto banco de niebla redujo la visibilidad en el tramo, lo que pudo haber propiciado el choque múltiple.

Hasta el momento, los servicios de emergencia y cuerpos de rescate trabajan para retirar los vehículos y liberar el tránsito; por su parte, elementos de Protección Civil y la SEMAR coordinaron las labores en el sitio mientras se mantenía cerrada temporalmente la circulación en los carriles afectados.