¿Seguirá el frío? Sí, aquí te contamos los detalles

Frentes fríos 28 y 29 mantendrán bajas temperaturas este fin de semana.

Prepara tu chamarra porque este jueves el frente frío 28 y su masa de aire polar llegó y hará que las lluvias se mantengan en las distintas regiones de la zona norte y centro del país durante todo el fin de semana.

Entre los estados en los que se espera se presenten lluvias se encuentra Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Si habitas en alguno de estos estados lo mejor será que no salgas de casa sin un buen abrigo y un paraguas que te evite problemas por el clima.

Los fríos por las intensas corrientes de aire continúan con rachas de 80 a 100 km por hora que afectan principalmente en el istmo y golfo de Tehuantepec. Y un poco más ligeros en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En las regiones donde las lluvias sean más intensas se podrían generar deslaves o aumento de nivel en ríos y arroyos y en los estados con vientos fuertes podrían presentarse caídas de árboles, es por eso que se hace el recordatorio para mantenerse al pendiente de los avisos de servicio meteorológico en su región así como de las medidas de protección civil.

Aquí te dejamos un pronóstico más específico del clima para cada día de este fin de semana.

Viernes 16 de Enero

Durante la mañana y tarde continuará un ambiente de frío en el norte y centro del país con heladas en zonas altas.

La temperaturas mínimas que se espera para ese día será de -10 a -5 grados Celsius en las Sierras de Chihuahua y Durango.

Ese mismo día se espera la llegada del frente frío número 29 que ingresará sobre el norte y noreste de México. Su entrada probablemente provocará lluvias en esas zonas del país.

Sábado 17 de enero

Durante las primeras horas del sábado se esperan temperaturas mínimas que van de los -10 a los 5 grados en al menos 20 de las 32 entidades federativas.

También se esperan lluvias en algunos estados y chubascos en regiones de Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Durante la noche del sábado, se prevé un nuevo evento de Norte con su racha más fuerte de 70 a 90 km por hora en Tamaulipas y Veracruz.

Domingo 18 de enero

Para este día se esperan heladas en zonas serranas de Chihuahua Coahuila y Durango y temperaturas de 0 a 5 grados en montañas de Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México y Morelos.

Y por la tarde se esperan lluvias muy fuertes en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. La racha más fuerte de vientos para ese día será de 80 a 100km por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec y la más baja de 40 a 60 km por hora en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Planea tu fin de semana de acuerdo a los pronósticos que se esperan para este fin de semana, siempre tomando en cuenta las indicaciones en tu localidad.

Recuerda poner primero tu salud, no olvides mantenerte abrigado e hidratado para evitar que los cambios de temperatura afecten mas allá de tus planes.