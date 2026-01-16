Amagan con nuevo Megabloqueo nacional de transportistas: presidente de la ANTAC anticipa posible protesta en febrero

¿Regresan los Megabloqueos este 2026? Nuevos bloqueos podrían avecinarse para el siguiente mes de este año; el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas advierte posibles protestas y cierres.

Durante el mes de diciembre, las organizaciones de transportistas y agricultores de México pausaron los múltiples bloqueos que realizaron durante la recta final del año con el objetivo de esperar la reanudación de las mesas de diálogo.

Sin embargo, tras la primera reunión del año con las autoridades federales, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, informó que los avances para el transporte “han sido muy lentos” y advierte la posibilidad de otra serie de megabloqueos en febrero del año presente.

¿Existirán más bloqueos de transportistas y agricultores en este 2026?

El presidente de la ANTAC, David Estévez, comunicó a la periodista Azucena Uresti de Radio Fórmula, que la primera mesa de diálogo del año —llevada a cabo el día de ayer, jueves 15 de enero—, que aún no se firmaron acuerdos ni se ha dado solución completa de las exigencias por parte de ambos gremios.

“Ayer se hizo una evaluación y se establecieron mesas, supuestamente, para dar cumplimientos a las minutas del año pasado”, aclaró, añadiendo que la claridad de transportistas se mantiene en cuanto al tiempo límite para los resultados; señaló que únicamente otorgarán este mes de enero como periodo de espera a los acuerdos que ofrezcan las autoridades federales.

“Si no, pues tenemos que volver a las movilizaciones”, declaró, advirtiendo a la ciudadanía que los bloqueos dejarían de ser sólo en 28 estados, pasando a ser un megabloqueo nacional que abarcará los 32 estados del país, el cual estará apoyado también por otras organizaciones simpatizantes del movimiento que exigen sus propias demandas.

¿Megabloqueo de transportistas en febrero 2026? ANTAC comparte sus planes de la posible protesta

De acuerdo con Estévez, si la respuesta por parte del Gobierno Federal continúa siendo insatisfactoria para las organizaciones de transportistas y agricultores, los bloqueos en México se reanudarán para el mes de febrero de este año en todos los estados del país.

En caso de que los megabloqueos sean retomados para entonces, el presidente de ANTAC compartió que el plan de la movilización es recorrer cada uno de los estados de la República Mexicana para compartir directamente con la población los motivos claros del movimiento.

“La responsabilidad es de todos los mexicanos. Si no hay campo, no hay alimento. Si no hay transporte, no hay alimento para los mexicanos”, declaró en entrevista con Uresti.

Mesas de diálogo con transportistas y agricultores: ¿hay avances?

Estévez informó que existe buena disposición de parte del gobierno para avanzar en las exigencias de los gremios, sin embargo, desde el año pasado hasta el primer mes de este 2026, el proceso continúa “en esa vía de si se cumplen los acuerdos”, comentó el presidente de la ANTAC.

En la entrevista que Estébez ofreció a la periodista de Radio Fórmula, mencionó que las novedades del diálogo entre las autoridades y las organizaciones se darán durante los días siguientes, puesto que la próxima semana se llevará a cabo otra mesa en la que tratarán los temas de transporte.

Por otra parte, este viernes 16 de enero también mantendrán otra reunión con el gobierno para seguir discutiendo la vía de acción en el cumplimiento de las exigencias, teniendo por solicitud el diálogo con Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

De acuerdo con el presidente de la ANTAC, el secretario Julio Berdegué se comprometió a crear el enlace con Ebrard para abrir conversaciones con Economía.