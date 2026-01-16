El Carnaval 2026 en Tamaulipas ya tiene fecha: esto es todo lo que tienes que saber para vivirlo al máximo

El esperado Carnaval Conurbado 2026 en Tamaulipas ya tiene fechas confirmadas y llegará con amplia diversidad en tres municipios: Ciudad Madero, Altamira y Tampico.
Fechas oficiales del Carnaval Conurbado 2026
- 12 de febrero – Inicia la fiesta en Ciudad Madero con la coronación de la reina del carnaval y el llamado “rey de la alegría”
- 13 de febrero – El primer recorrido carnavalesco se disfruta en Ciudad Madero con comparsas, música y colores
- 14 de febrero – Altamira toma el escenario del carnaval con un segundo desfile que promete diversión familiar
- 15 de febrero – Gran cierre del carnaval con premiación en Tampico, ideal para cerrar la fiesta con broche de oro
¿Qué puedes esperar de este Carnaval Conurbado 2026?
Desde la coronación de la reina y el rey de la alegría, hasta un desfile multicolor lleno de ritmo tropical y disfraces creativos, este carnaval es una fiesta para toda la familia.
Asimismo, fue anunciada una bolsa de 1.3 millones de pesos en premios para:
- Mejor carro alegórico
- Mejor comparsa
- Mejor disfraz
- Mejor grupo de animación
Las autoridades de Tamaulipas ya destacan que la seguridad en carreteras y destinos turísticos ha mejorado, lo que hace al carnaval un plan familiar atractivo y sin preocupaciones.