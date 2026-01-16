El Frente Frío 29 impactará el país con hasta -10 grados; conoce cuáles serán los estados más afectados

Si pensabas que el clima estaría tranquilo, prepárate, pues la masa de aire polar que acompaña al Frente Frío 29 está empujando las temperaturas bajo cero, provocando heladas y ambiente humedo.

Las bajas temperaturas se sentirán desde el norte hasta el centro del país durante varios días seguidos, con noches especialmente frías y mañanas congeladas.

Cuándo y cómo afectará a cada región del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el Frente Frío 29 empezó a ingresar por el norte y noreste del país desde la tarde de este viernes 16 de enero y se moverá durante el fin de semana hacia el oriente y sureste. Esto significa:

Sábado 17 y Domingo 18 de enero : descenso marcado de temperaturas y heladas en zonas altas

y : descenso marcado de temperaturas y heladas en zonas altas Lunes 19 de enero: persistencia del frío con mínimas bajo cero en varias regiones

¿Qué estados sentirán más frío?

Este frente frío tendrá efectos desde Chihuahua hasta Oaxaca.

Temperaturas extremas de -10 a -5 °C

En zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Estas regiones podrían caer a temperaturas tan bajas como -10 °C o incluso más en noches y madrugadas.

Frío con temperaturas de hasta -5 a 0 °C

Heladas y clima serio se prevén en las zonas altas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Frío de 0 a 5 °C

En zonas montañosas y más templadas, verás temperaturas entre 0 y 5 °C en:

Tamaulipas

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

En la CDMX el clima podría sentirse como ese abrazo frío que no pediste.

Lluvias, viento y mucho frío

Este frente no se quedó en las bajas temperaturas. Su interacción con otros sistemas meteorológicos dejará:

Lluvias fuertes a muy fuertes en partes del centro y sur del país

en partes del centro y sur del país Rachas intensas de viento de hasta 70–90 km/h especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Tamaulipas y Veracruz

de hasta 70–90 km/h especialmente en el Posibilidad de nieve o aguanieve en cimas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl o Pico de Orizaba si las condiciones son favorables

Consejos para sobrevivir al frío tremendo

Si vas a salir de casa bajo este frente, procura: