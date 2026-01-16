Salud Casa por Casa: ¿quiénes y cómo pueden recibir este apoyo en México?

Salud Casa por Casa, es un programa social que busca llevar atención médica directamente a las puertas de los hogares de quienes más lo necesitan en México.

Este plan fue creado por el Gobierno Federal para acercar la salud a las personas adultas mayores y a quienes viven con alguna discapacidad, sin importar si tienen o no derechohabiencia a seguridad social tradicional como IMSS o ISSSTE.

Básicamente, es un facilitador de salud con más de 20 mil enfermeras, enfermeros y médicos, que recorrerán las calles, colonias y pueblos del país para hacer chequeos, medir signos vitales y ofrecer orientación preventiva sobre enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otras condiciones que impactan la vida diaria de millones de personas.

¿Quiénes pueden recibir este apoyo y cómo?

Para ser parte de este programa, solo necesitas cumplir algunos requisitos básicos:

Ser beneficiario de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores o de la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad .

o de la . Presentar identificación oficial vigente y una copia de la CURP.

La entrada es por medio de un censo de salud y bienestar, donde servidores de salud recogen datos detallados sobre el bienestar físico, mental y social de cada persona.

Este censo incluye preguntas sobre hábitos de salud, historial médico, entorno familiar, alimentación y hasta actividad física y bienestar emocional para diseñar un plan adecuado para cada quien.

¿Qué servicios se ofrecen en tu casa?

Una vez que formas parte del programa, se activa el verdadero propósito de Salud Casa por Casa. Las y los facilitadores de salud realizan visitas médicas periódicas en domicilio, donde:

Revisan signos vitales como presión arterial, glucosa y saturación de oxígeno

como presión arterial, glucosa y saturación de oxígeno Pruebas de agudeza visual y auditiva

Orientación preventiva y seguimiento a enfermedades crónicas

a enfermedades crónicas Pueden gestionar referencias a hospitales o centros de salud de mayor especialidad si es necesario

¿Por qué es tan importante este programa para México?

El Gobierno Federal lo ha pintado como el programa preventivo de salud más grande del mundo, con metas gigantescas: atender hasta 14 millones de personas adultas mayores y con discapacidad en todo el país.

Además, no solo se trata de tratar enfermedades, sino de poner el foco en la prevención, el bienestar y calidad de vida. Las visitas en hogar permiten detectar problemas antes de que se vuelvan urgencias, ahorran tiempo, dinero y posibles complicaciones graves.

Este modelo también permite a las y los profesionistas de la salud observar el contexto real de sus pacientes: cómo duermen, cómo comen, cómo viven. Esa visión holística es una joya en un sistema de salud tradicional que muchas veces se enfoca solo en síntomas y no en la persona completa.

¿Cómo inscribirse o empezar a recibir el apoyo?

Si ya estás dentro de alguna de las pensiones del Bienestar mencionadas, el censo hecho por servidores de la nación es la clave para entrar automáticamente al radar de Salud Casa por Casa.

Si aún no recibes la pensión, lo más práctico es acercarte a los módulos del Bienestar cuando estén disponibles o contactar directamente a las autoridades del programa para verificar tu estatus y apoyo correspondiente.

Salud Casa por Casa promete cambiar el sentido literal del cuidado en México. La idea es simple: llevar la salud a quien más lo necesita, con la prevención en el centro.